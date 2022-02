Le cabinet d'architecture a remporté l’appel à projets de Luxtram. Le projet devrait être déposé d'ici la fin de l'année.

BFF réalisera le centre de remisage à la Cloche d'Or

Mélodie MOUZON

C'est un projet à long terme mais d'une grande importance pour la suite du développement du tram au Luxembourg. Le cabinet d'architecture Beiler François Fritsch a remporté l'appel à projets relatif au nouveau centre de remisage et de maintenance de Luxtram à la Cloche d’Or.

«Le tram permet aux usagers de mieux pratiquer la Ville» Quatre ans après sa mise en service et un an après son arrivée à la gare centrale, l'épine dorsale des transports en commun de la capitale endosse «un nouveau rôle», selon le directeur général de Luxtram. Celui d'accélérateur du développement urbain pour les décennies à venir.

L'appel à projets consiste plus spécifiquement en un marché de prestation intellectuelle pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire pour le bâtiment et le système du bâtiment, d’évaluation des incidences sur l'environnement, d’avant-projet détaillé pour le bâtiment ainsi que la remise d’une prestation architecturale pour le bâtiment.

Aucun calendrier précis des travaux ni aucun budget n'a été avancé à l'heure actuelle mais le projet devrait être déposé d'ici la fin de l'année. Un vote devrait donc intervenir en 2023.

Soumis à une loi de financement

Ce nouveau projet fera, comme pour tous ceux qui ont concerné le tram précédemment, l'objet d'une loi de financement. Ce type de loi s'applique à tous les projets dont le budget dépasse 40 millions d'euros. 345 millions d’euros avaient été votés en juillet 2014 pour la construction du premier tronçon entre Luxexpo et la gare centrale. A cela se sont ajoutés 214 millions d’euros pour permettre la réalisation de deux extensions, l’une vers le Findel, l’autre vers la Cloche d’Or.

Le nouveau centre de remisage ne sortira donc pas encore de terre tout de suite. Le budget pour sa construction est estimé entre 90 et 100 millions d'euros, selon des informations de nos confrères de Paperjam. Il s'agit donc d'un projet de taille, puisqu'il doit servir à accueillir les rames flambant neuves de plusieurs nouvelles lignes. Dont la deuxième du Kircherg. Celle-ci devrait accompagner la construction de nouvelles zones d'habitat sur le plateau dominant la capitale. Le tracé du futur itinéraire devrait emprunter le boulevard Pierre-Frieden depuis le rond-point Serra en direction des nouveaux quartiers, puis continuerait sur le boulevard Adenauer jusqu'au Pont Rouge et l'arrêt devant le funiculaire du Pfaffenthal.

Voici à quoi pourrait ressembler le tracé de la nouvelle ligne de tramway du Kirchberg. Illustration: Fonds du Kirchberg

La construction de la deuxième ligne du Kirchberg pourrait débuter avec la prochaine législature. La principale difficulté qui se présentera sur la route du tram sera le franchissement du Märtesgronn, zone naturelle protégée. Un pont devrait ainsi être construit au-dessus du vallon.



Un maillage de la capitale et du pays

Cette nouvelle ligne ne sera pas la seule. Il est prévu en effet de créer un véritable maillage afin de structurer l'essor futur de la capitale mais aussi du pays, via la connexion rapide entre Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette, qui devrait voir le jour d'ici dix ans. Rejoindre l'Uni depuis la Cloche d'Or devrait alors prendre 26 minutes. Plus qu'une nouvelle ligne de tram, il s'agira d'un véritable couloir multimodal, avec l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence par les bus et les véhicules pratiquant le covoiturage et une piste vélo express.

Le tracé du tram rapide vers Esch-sur-Alzette. Photo: D. R.

Pour que l'objectif fixé de faire circuler le tram rapide jusqu'à Esch-Schifflange en 2028 soit respecté, les projets de financement doivent être déposés d'ici la fin de l'année. Une date à laquelle devront aussi être soumis à la Chambre les textes permettant l'extension du tram le long de la route d'Arlon via le centre hospitalier.

