(L.E./AF) - La coalition entre le CSV, Déi Gréng et le DP se poursuit à Bettembourg. Christine Doerner rejoint Laurent Zeimet dans le conseil échevinal; tous deux appartiennent au CSV.

La bataille que se sont livrés Laurent Zeimet et Christine Doerner à propos de la réhabilitation de la rue de la Gare reste dans les mémoires (en 2016, la conseillère communale CSV avait soutenu un projet proposé par l'opposition. Laquelle l'avait traitée en retour de traître, comme le CSV).

Laurent Zeimet reste bourgmestre. Ce qui change, c'est que quatre échevins siégeront au conseil et non plus trois. La première échevine reste Josée Lorsché (Déi Gréng). Gusty Graas (DP) reste lui aussi à sa place d'échevin. La nouveauté, c'est l'arrivée de Christine Doerner (CSV) comme échevine.

Elle sera chargée de ce qui touche à l'économie, aux zones d'activités, aux seniors et de mettre en place une politique d'intégration. Gusty Graas aura en charge les domaines de l'eau et de gestion des déchets, le sport, la vie associative et le bénévolat. Josée Lorsché se concentrera sur la formation, la mobilité, l'égalité des chances, la jeunesse, le pacte climatique, l'environnement et la gestion des forêts.

Quant au bourgmestre Laurent Zeimet, il aura en charge l'administration, les finances, l'urbanisme et les infrastructures, les services de secours, la culture, le culte, l'aide au développement et le jumelage avec d'autres localités.

