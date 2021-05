Pas question pour le Premier ministre de renier les "compétences professionnelles" de la nouvelle présidente du conseil d'administration de Cargolux. Et cela quelle que soit la polémique suscitée par les prises de position de l'intéressée sur la gestion de la crise covid.

Luxembourg 2 min.

Bettel soutient le choix de Christianne Wickler

Patrick JACQUEMOT Pas question pour le Premier ministre de renier les "compétences professionnelles" de la nouvelle présidente du conseil d'administration de Cargolux. Et cela quelle que soit la polémique suscitée par les prises de position de l'intéressée sur la gestion de la crise covid.

Décidément, les turbulences soulevées par la désignation de Christianne Wickler pour succéder à Paul Helminger à la tête du CA de Cargolux ont pris de la hauteur en quelques heures. Après son ministre de tutelle le matin, François Bausch (Déi Gréng), l'après-midi c'est le Premier ministre en personne qui a dû confirmer ou infirmer ce choix. Et Xavier Bettel (DP) a assumé, en capitaine du gouvernement, la proposition de son ministre de la Mobilité : «Les compétences de Mme Wickler pour le poste ne sont pas remises en cause».

François Bausch à la rescousse de Christianne Wickler Face à la controverse sur la nomination de la nouvelle présidente du conseil d'administration de Cargolux, le ministre de la Mobilité nie toute forme de favoritisme. Il confie même avoir envisagé de nommer Claude Wiseler, son prédécesseur, à ce poste.

Et s'il fallait bien faire comprendre sa totale approbation, le chef de l'exécutif n'a pas hésité dans ses prises de position : «Je la connais comme une personne compétente», «Je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas pour la compagnie», assurant par la sorte son soutien à la businesswoman jusque-là (re)connue comme l'administratrice dynamique du centre commercial Pall Center d'Oberpallen.

C'est d'un revers de la manche que le Premier ministre a balayé les reproches faits à l'intéressée sur ses prises de position controversées sur la gestion de la crise sanitaire. Via l'asbl Expressis-Verbis, dont elle vient de démissionner de la présidence, la quinquagénaire avait exprimé des points de vue bien loin de la stratégie sanitaire du pays. Plutôt délicat donc pour celle qui doit maintenant représenter l'Etat...

Triple demande de retrait

Et alors, a semblé dire Xavier Bettel : «C'est une femme plutôt directe et qui dit ce qu'elle pense». Agitant au passage l'argument de la liberté d'expression pour dédouaner l'ex-députée écologiste : «En démocratie, comme chez nous au Luxembourg, on n'a pas le droit de stigmatiser les gens qui ont une autre opinion».

Cargolux ne s'envole «pas sans son masque» Son long nez caractéristique est tout bleu parce qu'il porte un masque de protection. Un des gros porteurs de la compagnie de fret aérien luxembourgeoise porte ainsi un message contre le covid-19.

Fin de la polémique? Oh que non, car à l'heure où Xavier Bettel défendait Christianne Wickler, trois partis demandaient à la Chambre à ce qu'elle soit débarquée de Cargolux. Partenaires de circonstance, CSV, Pirate et Déi Lénk ont ainsi déposé une motion réclamant de «notifier au conseil d’administration de la Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne la révocation de la femme d’affaires susmentionnée de son mandat d’administrateur et à provoquer sa démission voire sa révocation de son poste d’administrateur de la compagnie nationale de fret aérien».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.