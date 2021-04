Même si le groupe média est en train de réviser sa stratégie, le Premier ministre est affirmatif : les tractations en cours «n'auront pas d'impact sur les activités du groupe au Luxembourg».

Bettel se veut rassurant sur la présence de RTL

Patrick JACQUEMOT Même si le groupe média est en train de réviser sa stratégie, le Premier ministre est affirmatif : les tractations en cours «n'auront pas d'impact sur les activités du groupe au Luxembourg».

Quitter le marché français. Le CEO de RTL Group, Thomas Rabe, ne s'en est pas caché lors de la présentation des résultats annuels du groupe audiovisuel, c'est bien là une des intentions pour 2021. Dans le même temps, la société chercherait aussi à se séparer de RTL Belgium et quitter le marché belge. Du coup, voilà certains qui doutent des intentions de la firme sur ses attaches au Grand-Duché. Pas d'inquiétude assure, en tant que ministre des Médias, Xavier Bettel (DP).

Vendredi, dans une réponse parlementaire, le Premier ministre n'a toutefois pas voulu en dire plus sur la ligne «globale et à long terme» du groupe. Répondant sobrement aux interrogations des députés Laurent Mosar et Diane Adehm (CSV) que, toutefois, «il n'appartient pas au gouvernement de se prononcer sur la stratégie commerciale d'un groupe privé».

Mais aucun doute aux yeux de Xavier Bettel, RTL Group n'entend pas rompre (ou distendre les amarres avec le Luxembourg). Il en a reçu confirmation, assure le chef de gouvernement, en référence aux concessions accordées par l'Etat ai groupe jusqu'en 2030. Après la sévère réduction parmi les employés du Grand-Duché, la situation n'aurait donc rien de préoccupant pour l'entreprise contrôlée à 76% par le groupe Bertelsmann Capital Holding et 24% par des capitaux publics (dont une participation de l'Etat luxembourgeois).

Petit zapping autour du groupe RTL Group est un leader dans les domaines de la diffusion, du contenu et du numérique, avec des intérêts dans 67 chaînes de télévision, dix plateformes de streaming et 38 stations de radio. RTL Group produit également des contenus dans le monde entier et possède des réseaux de vidéo numérique. Le portefeuille de télévision du plus grand diffuseur européen comprend RTL Television en Allemagne, M6 en France, les chaînes RTL aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Croatie, en Hongrie et Antena 3 en Espagne.

Le versement annuel de plusieurs millions par an du gouvernement luxembourgeois à RTL fait partie des clauses qui, désormais, n'ont plus rien de secret. En effet, un récent jugement de la Cour administrative, a rendu cette information accessible à l'ensemble des députés. Chaque parlementaire peut prendre connaissance de l'intégralité du contrat liant les deux parties, sans toutefois en divulguer publiquement le contenu : confidentialité du droit des affaires oblige.





