Bettel prépare le terrain pour une nouvelle tripartite

Simon MARTIN

Le tweet du Premier ministre Xavier Bettel (DP) publié ce vendredi est loin d'être passé inaperçu. En effet, ce dernier a déclaré qu'il voulait préparer «le dialogue social à l'automne prochain».

Nous avons donc appris que celui-ci a convoqué les partenaires sociaux à plusieurs réunions bilatérales. Celles-ci sont d'ores et déjà prévues la semaine prochaine.

Nul doute que ces entretiens permettront de préparer la prochaine tripartite. C'est également ce qu'a indiqué le Premier ministre. L'objectif est en effet de «recueillir leur avis sur la situation actuelle» et d'anticiper les besoins des citoyens et des entreprises dans les mois à venir dans la «perspective d'une prochaine tripartite».

Il y a également fort à parier que des sujets tels que l'inflation galopante, qui, selon le Statec, atteindra 6,6 % cette année, et la hausse des prix de l'énergie seront abordés. En effet, malgré l'introduction de mesures de soutien aux consommateurs et aux entreprises, la population luxembourgeoise, et en particulier les ménages les plus précaires, est particulièrement touchée par l'importante hausse des prix de ces dernières semaines.

Rappelons qu'au début du mois d'août, Xavier Bettel n'a pas exclu la mise en œuvre d'une nouvelle indexation des salaires plus tard dans l'année. Il a toutefois déclaré que cela dépendrait des derniers calculs du Statec qui seront publiés en septembre prochain.

