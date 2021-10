Bettel parvient à unir les syndicats contre le CovidCheck

Dans un communiqué publié jeudi, CGFP, OGBL et LCGB font état de «leur désaccord profond» avec la volonté du gouvernement de laisser l'accès aux entreprises ou aux administrations publiques aux seules personnes entièrement vaccinées. Et demandent une entrevue urgente.

Jean-Michel HENNEBERT Dans un communiqué publié jeudi, CGFP, OGBL et LCGB font état de «leur désaccord profond» avec la volonté du gouvernement de laisser l'accès aux entreprises ou aux administrations publiques aux seules personnes entièrement vaccinées. Et demandent une entrevue urgente.

Si jusqu'à présent la CGGP, le LCGB et l'OGBL avaient soulevé des interrogations, puis dénoncé séparément l'introduction du CovidCheck dans le monde de travail, les trois organisations syndicales ont choisi de parler d'une seule voix. Dans un communiqué publié jeudi matin, elles annoncent officiellement marquer «leur désaccord profond» avec la mesure envisagée qui pourrait, selon elles, mettre en place «un clivage irréparable entre personnes vaccinées et non vaccinées».

Le Luxembourg «rendra la vie plus dure aux non-vaccinés» Puisque le taux de vaccination générale de la population ne progresse qu'à allure modérée, le gouvernement durcit sa stratégie en réduisant les possibilités aux réticents à la vaccination. Notamment via la généralisation du CovidCheck à compter du 1er novembre.

Ce qui risque de «fortement perturber la paix sociale au sein des entreprises», puisque la mesure est vue comme étant «incompatible avec le respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens». Pour l'ensemble des syndicats dotés de la représentativité nationale, la mesure est d'autant plus soumise à caution qu'elle correspondrait à «une obligation vaccinale cachée» non totalement assumée, puisque chaque chef d'entreprise ou d'administration aura le choix d'appliquer le régime «dans tout ou partie de son bâtiment».

Une approche que la CGFP, le LCGB et l'OGBL interprètent comme la volonté du gouvernement de «se délaisser de ses responsabilités de santé publique en renvoyant la patate chaude aux partenaires sociaux». Face à cette manière de faire jugée «indigne d’un gouvernement qui a mis sans relâche depuis mars 2020 l’accent sur la solidarité nationale», les trois organisations syndicales demandent «une entrevue d’urgence». Contacté jeudi matin, le ministère d'Etat n'était pas encore en mesure d'indiquer si une date de rencontre avait été d'ores et déjà actée.

Le LCGB plus que méfiant face au CovidCheck L'arrivée souhaitée d'un contrôle de la situation covid des salariés du Luxembourg fait grincer le syndicat. Son président Patrick Dury craint que cette surveillance à la porte des bureaux et des usines ne détériore le climat social.

Dans son avis rendu mercredi, le Conseil d'Etat indique de son côté pouvoir «s’accommoder de la démarche envisagée», mais recommande toutefois «la prise en charge des tests pour les personnes ayant fait l’objet d’une première vaccination». En clair, les Sages avalisent la volonté du gouvernement d'accélérer la vaccination générale de la population mais demande l'installation d'une phase transitoire destinée à permettre aux personnes qui auront reçu leur première dose avant le 1er novembre, date programmée du nouveau dispositif plus contraignant, de bénéficier d'une exception.

Selon les données du ministère de la Santé publiées mercredi, l'appel à la vaccination lancé vendredi par le gouvernement semble porter ses premiers fruits. Si moins d'une centaine de doses avaient été injectées en début de semaine, quelque 1.400 l'ont été dans tout le pays lors de la journée de mercredi. Pour rappel, l’exécutif ambitionne d'atteindre un seuil de vaccination générale de 80 à 85% de la population afin de réduire drastiquement l'impact du virus. Pour l'heure, «seuls» 75% des résidents disposent d'un schéma vaccinal complet.

