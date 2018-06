La grève inédite qui a touché plusieurs maisons de soins et dure depuis dix jours au Luxembourg, pourrait s'achever. Des propositions ont bien été élaborées par le gouvernement Bettel, vendredi en conseil des ministres et «seront soumises samedi matin à l'OGBL, puis à la COPAS», annonce le Premier ministre qui veut mettre fin à la grève mais «pas sans garanties des partenaires sociaux».

Bettel: «Nous voulons mettre, aussi vite que possible, fin à cette grève»

Maurice FICK La grève inédite qui a touché plusieurs maisons de soins et dure depuis dix jours au Luxembourg, pourrait s'achever. Des propositions ont bien été élaborées par le gouvernement Bettel, vendredi en conseil des ministres et «seront soumises samedi matin à l'OGBL, puis à la COPAS», annonce le Premier ministre qui veut mettre fin à la grève mais «pas sans garanties des partenaires sociaux».

Après dix jours d'une grève inédite dans le secteur des aides et soins qui s'est cristallisée autour du conflit larvé depuis de long mois à la maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg gérée par Sodexo, une issue pourrait bien être trouvée ce samedi 16 juin.



C'est en tout cas l'intention du gouvernement Bettel. Au terme du briefing d'après conseil, vendredi peu après midi, le Premier ministre a fini par lâcher: «Ce dossier sera clos demain».



Grève inédite dans les maisons de soins Le feu couvait depuis octobre 2017 et l'entrée en vigueur de la convention collective de travail FHL (Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois). Les anciens salariés des maisons de soins qui y sont soumis font grève! Une première dans ce secteur au Luxembourg.

Une rencontre entre «le gouvernement et l'OGBL est prévue samedi à 10 heures et avant 11 heures avec la COPAS pour pouvoir leur soumettre les propositions que nous avons élaborées ce matin en conseil de gouvernement», a résumé Xavier Bettel.

Le Premier ministre n'a, malgré l'insistance des journalistes vendredi, pas souhaité donné davantage de détails sur le contenus des propositions qui seront faites aux partenaires sociaux car il «souhaite que ce soit d'abord discuté avec les partenaires».



Fait est que «nous voulons mettre, aussi vite que possible, fin à cette grève dans l'intérêt des gens. Pour le moment, les plus grandes victimes de cette situation sont les pensionnaires. Et j'espère qu'entre aujourd'hui et demain cette grève appartiendra au passé», a semblé se convaincre le Premier ministre.

«Romain Schneider a planché toute la semaine sur ce dossier» a assuré le Premier ministre. Parlant au nom du gouvernement qui veut contrôler ce dossier épineux, il a clairement expliqué l'objectif à atteindre lors des discussions avec les partenaires sociaux, samedi matin: «Il faut que nous ayons des garanties demain. Je ne suis pas disposé à signer un accord sans garantie de la part des partenaires sociaux. Il ne se peut pas qu'on s'engage demain et que la grève continue ou que la COPAS augmente ses tarifs par exemple. Ce n'est pas possible! Nous voulons des garanties ne serait-ce que pour les concernés. Il est question de personnes âgées qui sont faibles, malades pour certaines. C'est aussi ma responsabilité de Premier ministre de veiller que ces personnes bénéficient du respect qui leur est dû, tout comme des soins».

Dans une interview accordée à RTL le ministre de la Sécurité sociale a, pour sa part, assuré que le patronat obtiendrait une enveloppe pour couvrir les surcoûts tandis que les salariés auront les garanties que le contrat collectif serait appliqué correctement. Romain Schneider n'a pas non plus donné davantage de détails sur le contenus des propositions aux partenaires sociaux, pour l'heure.