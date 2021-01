Le Premier ministre entend étudier les faits reprochés à sa collègue de parti (DP) avant tout commentaire. Monica Semedo reste encore privée de son siège au Parlement européen pour une semaine.

Luxembourg 2 min.

Bettel ne veut pas juger la députée Semedo

Patrick JACQUEMOT Le Premier ministre entend étudier les faits reprochés à sa collègue de parti (DP) avant tout commentaire. Monica Semedo reste encore privée de son siège au Parlement européen pour une semaine.

Pas tous les jours que le Parlement européen sanctionne une de ses élues. Donc le fait que la députée européenne luxembourgeoise, Monica Semedo se soit vu signifier une interdiction de siéger pour deux semaines en raison d'un comportement inadéquat à l'égard de ses équipes est loin d'être négligeable. La parlementaire DP a reconnu des torts, son parti jugé «sincères» ses excuses, mais qu'en pense Xavier Bettel? «Je n'ai pas suffisamment étudié le dossier pour adresser des commentaires», se défilait vendredi le chef de gouvernement libéral.

Pourtant, voilà bien un caillou dans la chaussure du leader pro-européen et de son parti. De là à demander à Monica Semedo de céder son siège? «Ce n'est pas à moi de le dire et le mandat n'appartient pas non plus au parti mais aux électeurs», avance l'ancien président du DP. Un Xavier Bettel pris entre deux sentiments : son amitié pour l'intéressée et sa désapprobation pour toutes formes de harcèlement.

Alors oui, il a bien pris contact avec la députée sanctionnée («Mme Semedo est à terre actuellement»). Mais non, il ne cautionne nullement l'attitude de celle qui a pris ses fonctions en 2019. «Je condamne fermement le harcèlement et ni moi ni le parti ne considérons le mobbing comme une bagatelle», assure-t-il.

Mais l'ancien avocat ne veut pas exprimer de jugement hâtif, particulièrement regrettable pour un Etat fondateur de l'Europe. Et de retrouver ses réflexes d'ancien avocat: «Mme Semedo a reconnu des difficultés, des conflits. Mais si le Parlement européen a choisi de la sanctionner, il faut respecter cette décision».

Pour le reste, le politique libéral s'exprimera plus tard, «après un temps de sérénité». Une réflexion qui pourra s'appuyer sur le rapport de 100 pages qui a servi à motiver la sanction infligée, voire même une rencontre avec les collaborateurs de l'élue qui avaient dénoncé son attitude.

