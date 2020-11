Obligatoire ou facultative la vaccination anti-covid? Le Premier ministre a répondu que, pour sa part, il entendait laisser le choix à chacun. Mais la question ne dépend pas que de lui.

Bettel ne poussera pas à la vaccination

On ne sait pas quand il arrivera. Premier trimestre au mieux, selon les dernières informations de la ministre de la Santé. On ne connaît pas le laboratoire qui trouvera en premier la composition homologuée pour une mise sur le marché, mais une chose est certaine : l'attente (et les espoirs) d'un vaccin anti-covid grandissent au fil des semaines et des contaminations. Au Grand-Duché, le gouvernement a déjà réservé 420.000 doses, via la Commission européenne.

Mais déjà un groupe de travail étudie les modalités de répartition des premiers sérums qui pourraient être disponibles dans le pays. A qui les attribuer en priorité? Une campagne de vaccination gratuite ou payante? Et même certains s'interrogent au Luxembourg à rendre l'injection obligatoire pour endiguer une fois pour toute la diffusion d'un virus déjà à l'origine de près de 28.000 contaminations et 236 décès. Mardi, à l'heure d'évoquer de possibles (et probables) nouvelles restrictions, Xavier Bettel a donné son opinion : «Je ne vais pas plaider pour cette vaccination obligatoire».

Et le Premier ministre de s'expliquer, en bon libéral, : «Le citoyen doit prendre ses propres décisions». Toutefois, le chef du gouvernement a mis en garde ses concitoyens sur un aspect de la question. «Car rien ne dit que certains pays, à l'avenir, n'interdisent pas l'entrée sur leur sol en cas d'absence de certification de vaccination anti-covid...».

Pour mémoire, il n'existe aucune obligation légale pour un citoyen luxembourgeois de se faire vacciner. Les autorités se contentant de recommander le suivi du schéma vaccinal national.

