Bettel livre (enfin) son analyse du bilan sanitaire

Jean-Michel HENNEBERT Silencieux depuis plus d'une dizaine de jours, c'est sur les réseaux sociaux que le Premier ministre a fini par dévoiler, vendredi, sa vision sur l'avancement de la pandémie au Luxembourg. Un texte où il indique que «la lutte contre le covid n'est pas un sprint, mais un marathon».

Près de deux semaines après avoir indiqué que «le moment de vérité» autour de la pandémie devait tomber, Xavier Bettel (DP) sort de son silence. Non pas via une conférence de presse comme il en avait l'habitude jusqu'ici, mais via un long message posté vendredi sur les réseaux sociaux.

La lutte contre le #COVID19 n'est pas un sprint, c'est un marathon. Notre réussite dépendra désormais de nous tous. Il s'agit de votre santé, de la nôtre, de la santé de nous tous. pic.twitter.com/WXdZ1uKSqU — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) November 13, 2020

Réaffirmant être conscient que «les temps actuels ne sont pas faciles» car «la situation continue d'être très stressante pour chacun d'entre nous», le Premier ministre se montre pour le moins prudent sur l'évolution de la situation sanitaire. «Je ne peux pas vous promettre que nous y arriverons très bientôt», assène-t-il, même si l'annonce de l'arrivée prochaine de vaccins constitue «une bonne nouvelle». Car, selon lui, cet épisode ne pourra être surmonté qu'«une fois qu'une grande majorité de la population aura des anticorps». Mais «malheureusement, nous en sommes encore assez loin».

Conséquence directe: l'application stricte des mesures sanitaires reste d'actualité, même si «le gouvernement et moi personnellement sommes bien conscients que ces règles ne semblent pas toujours justes, qu'il n'y a pas de cohérence à 100% et qu'il y a certainement des ambiguïtés ponctuelles». Un état de fait que le chef du gouvernement justifie par l'impossibilité «de capturer avec précision chaque situation et de la réglementer par la loi».

Qualifiée de «stable», bien qu'à «un niveau très élevé», la situation sanitaire est scrutée non seulement en fonction de la présence du virus, mais aussi en prenant en compte «l'ensemble de la population à l'esprit, la santé publique en général et le bien-être des personnes qui vivent déjà plus isolées en temps normal». Quant à la décision du Luxembourg de ne pas recourir pour le moment à un nouveau confinement, Xavier Bettel assume ce choix et estime que «la lutte contre le covid n'est pas un sprint, mais un marathon».

Filant la métaphore sportive, le Premier ministre estime que le Grand-Duché a fait le choix «de courir très lentement sans devoir s'arrêter» face à «une partie raide de la course». S'il indique que «la possibilité de devoir ralentir davantage ne peut être écartée», il réaffirme sa volonté de ne pas stopper une nouvelle fois l'économie. Et ce dernier de conclure en demandant à chaque personne de faire «ce qui est nécessaire et essayez d'éviter ce qui ne l'est pas».

