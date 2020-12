Le Premier ministre prendra la parole avec deux jours d'avance, à l'issue d'un conseil de gouvernement exceptionnellement avancé. Mercredi donc, le Luxembourg saura à quoi ressemblera la fin d'année.

Bettel lèvera le voile plus tôt que prévu

En raison des ultimes négociations autour du Brexit, le pays saura avec deux jours d'avance ce qu'il en sera de son sort face à la crise covid-19. Le Premier ministre est en effet attendu au Parlement européen, à Bruxelles, vendredi 11 décembre. Pile à la date initialement retenue par Xavier Bettel pour tirer les leçons des semaines passées en matière de gestion de l'épidémie. Voilà donc l'agenda politique et sanitaire bouleversés pour qu'au final, ce mercredi 9, le chef du gouvernement s'exprime.

Dans l'ordre, Xavier Bettel tiendra d'abord un conseil de gouvernement avant d'annoncer ce qu'il en sera des ultimes semaines de cette drôle d'année 2020. Et pas certain qu'il n'ait que des bonnes nouvelles dans sa hotte.

En effet, même si elle a quelque peu stagné ces derniers jours, l'épidémie covid reste à un niveau élevé. Un des plus hauts en Europe même... Tant du côté de la morbidité en lien avec le virus (le nombre de victimes a doublé en un mois!) que sur le taux de positivité des tests (au-delà des 5%) ou du nombre de contaminations actives au prorata de la population (même si ce nombre a chuté dernièrement de plus de 10.000 cas à 8.300 environ).

Malgré les impatiences

Du côté des hôpitaux, ce n'est pas la joie non plus. La phase 4 est encore de rigueur, avec en moyenne toujours près de 200 malades du covid pris en charge. Du côté des analyses du LIST, la baisse de la charge virale repérée dans les eaux de station d'épuration n'est toujours pas significative. Tandis que, côté population, les seniors continuent à payer le plus lourd tribut à l'infection.

Aussi, malgré les impatiences de tous, il va être difficile pour le chef de l'exécutif de distribuer les bonnes nouvelles à tour de bras, mercredi. Trop tôt donc encore pour relâcher la vigilance dans un pays qui a déjà perdu 360 citoyens dans l'épidémie.



Libérer les restaurants et les bars de leur fermeture forcée après le 15 décembre? Risqué, alors que chacun sait que l'infection se transmet plus facilement en lieu clos. Inviter les familles à se retrouver comme de tradition pour les fêtes? Inconscient, alors que le virus circule toujours dans toutes les catégories d'âge. Certainement, que l'on pourra recevoir un peu plus que les deux personnes actuellement tolérées, mais guère plus. Pour mémoire, la Belgique a, elle, carrément fait le choix de proscrire les réunions de famille pour les fêtes....



Pratique sportive et vie culturelle? Sans doute que, pour elles aussi, la «trêve des confiseurs» va se prolonger encore.

Allez, un petit allègement sur le couvre-feu pourrait être signifié. En place depuis le novembre, il pourrait soit être réduit dans sa durée, soit connaître deux exceptions pour les soirées de Noël et la Saint-Sylvestre. Une maigre consolation, mais les marges sont plus que réduites pour que l'exécutif desserre beaucoup plus le confinement.

