Le Premier ministre reprend la parole, ce lundi soir (18h30). Trois jours après avoir prolongé les mesures sanitaires jusqu'au 21 février, il devrait cette fois évoquer d'éventuelles restrictions ou non de circulation à l'international.

Luxembourg 3 min.

Bettel doit jouer au garde-barrières

Patrick JACQUEMOT Le Premier ministre reprend la parole, ce lundi soir (18h30). Trois jours après avoir prolongé les mesures sanitaires jusqu'au 21 février, il devrait cette fois évoquer d'éventuelles restrictions ou non de circulation à l'international.

Faut-il lever ou abaisser les barrières d'accès au pays? Tout ce weekend, Xavier Bettel y aura réfléchi. Et ce lundi matin encore, en conseil de gouvernement, la question est encore sur la table. Mais ce soir, le Premier ministre luxembourgeois aura fait son choix. Une décision délicate à prendre entre incertitudes sur la menace des nouveaux variants du covid, attitude des Etats voisins et nécessité absolue de permettre entrées et sorties des frontaliers.

«Voyageurs, vos papiers, vaccins, certificats, masques…» L'apparition ici ou là de variants du covid pousse les Etats à se refermer sanitairement. Si le Luxembourg n'entend pas bloquer ses frontières, il se donne quelques jours pour réfléchir à de nouvelles exigences pour les voyageurs.

La Belgique demande déjà à ses concitoyens de ne quitter le pays que pour des voyages essentiels. L'Allemagne se boucle, land après land, face à une reprise virale. La France penche du côté d'un reconfinement ferme. Sans parler des autres Etats du globe qui, au gré des courbes d'infection, bouclent plus ou moins leurs liaisons avec l'étranger. Alors quelle ligne suivre? Ce soir, à 18h30, la question sera tranchée. Mais Xavier Bettel a déjà évoqué, vendredi, une partie de ce qui lui semblait le plus envisageable en signifiant : «Il est important que les frontières restent ouvertes».

Sans doute, ces deux derniers jours, le Premier ministre aura-t-il pu échanger aussi avec ses homologues européens. Evoquant avec eux notamment la possibilité d'instaurer un passeport vaccinal qui servirait de passe-droit pour circuler d'Etat à Etat. Le Luxembourgeois n'y était pas, «pour le moment», favorable. Mais peut-il remporter le bras de fer face à des pays plus imposants et qui viendraient à l'exiger pour recevoir des voyageurs partis du Findel par exemple?

Au sortir de l'avion Depuis mai 2020, le Luxembourg propose à tous les voyageurs atterrissant au Findel la possibilité d'un test covid gratuit. Déjà 69.541 personnes ont été volontaires pour cet examen jusqu'à présent non obligatoire.

Ou bien faut-il que le Grand-Duché exige un test négatif covid à quiconque souhaiterait poser le pied dans le pays? «On pourrait même aller plus loin», a confié le chef de gouvernement. Une forme de quarantaine pour les visiteurs arrivant d'un pays à fort degré de contamination aux diverses souches de coronavirus n'est donc pas à exclure.

Statu quo sanitaire jusqu'au 21 février Xavier Bettel annonce que malgré l'évolution positive de la situation, le gouvernement décide de prolonger de plusieurs semaines les mesures en vigueur. Retrouvez l'intégralité des propos du Premier ministre dans notre liveticker.

Trois jours après avoir signifié au pays la prolongation des mesures sanitaires en place, jusqu'au 21 février, le chef de gouvernement et sa ministre de la Santé pourraient aussi faire quelques nouvelles annonces «domestiques». Le SOS du secteur de l'Horeca, exprimé à nouveau samedi dans la capitale, ne peut rester sans réponse à court terme. Tout comme la situation des indépendants.

Il faut aussi rassurer sur la bonne suite de la campagne vaccinale au pays. Comment les retards de livraison annoncés par les deux laboratoires retenus jusqu'à présent vont affecter le pays? A l'heure où l'épidémie covid parait temporairement jugulée, la réponse est cruciale.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.