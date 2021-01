Bettel décline, pour l'heure, les appels de l'Horeca

Sollicité pour une entrevue par plusieurs organisations qui revendiquent une représentativité des acteurs du secteur, le Premier ministre n'entend pas leur accorder une entrevue officielle. Des rencontres avec des fonctionnaires du ministère d'Etat ont, en revanche, déjà eu lieu.

Jean-Michel HENNEBERT Sollicité pour une entrevue par plusieurs organisations qui revendiquent une représentativité des acteurs du secteur, le Premier ministre n'entend pas leur accorder une entrevue officielle. Des rencontres avec des fonctionnaires du ministère d'Etat ont, en revanche, déjà eu lieu.

Contrairement aux infirmières, les représentants de l'Horeca ne bénéficieront pas d'une rencontre officielle avec le Premier ministre pour évoquer les conséquences des mesures sanitaires sur leur secteur. Du moins, pour l'instant. Sollicité la semaine dernière à deux reprises via des lettres envoyées au ministère d'Etat, Xavier Bettel (DP) a jusqu'à présent décliné toutes les demandes d'échange.

Si le ministère, contacté lundi, ne détaille pas les raisons de cette décision, elle n'est vraisemblablement pas étrangère au fait que les demandes n'émanent pas de la fédération Horesca, mais de mouvements plus ou moins structurés. Car en plus de la sollicitation officielle envoyée par l'asbl «Don't forget us» fondée en octobre dernier, le Premier ministre est appelé à la rescousse de manière plus directe par Giovanni Patri, fondateur du groupe Facebook «Rescue Independents&startups».

Bien que l'entrepreneur tente de fédérer les mécontentements ouvertement exprimés sur les réseaux sociaux, ce dernier ne possède pas un poids politique suffisant lui permettant d'être reçu par le chef de gouvernement. Idem pour la jeune association qui prévoit de donner de la voix ces prochains jours avec l'organisation d'une conférence de presse, prévue ce jeudi.

Pour montrer que le gouvernement ne se désintéresse pas de leurs revendications, le ministère d'Etat indique que «des échanges avec des fonctionnaires ont d'ores et déjà eu lieu et devraient continuer à ce poursuivre». Une gestion de crise technique et non politique justifiée notamment par le fait que «les problèmes évoqués relèvent souvent de problèmes administratifs». En clair, la balle est renvoyée vers le ministère des Classes moyennes, ministère de tutelle officiel du secteur.

Lors de leur dernière rencontre, Lex Delles (DP) et représentants de l'Horesca s'étaient notamment accordés quant à la mise en place d'une certaine indulgence de l'administration pour les retards de remboursement de TVA et autres redevances. Et ce, même si le ministre des Classes moyennes se félicitait ces derniers jours du temps de réponse «de dix jours maximum» pour les dossiers envoyés aux différentes administrations. Et mettait en avant la nouvelle aide à destination des indépendants. Selon les dernières données disponibles, le gouvernement a versé à ce jour quelque 60 millions d'euros d'aide au secteur, dont plus de 35 millions d’euros d’aides financières non remboursables et environ 25 millions d’euros dans le contexte de l’avance remboursable.

