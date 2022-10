Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) réagit aux critiques de l'opposition lors de la clôture du débat sur l'état de la Nation - et exhorte le CSV à «se montrer plus modeste».

Luxembourg 5 min.

Débat sur l'état de la Nation

Bettel: «Ce qui les énerve, c'est que nous sommes unis»

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) réagit aux critiques de l'opposition lors de la clôture du débat sur l'état de la Nation - et exhorte le CSV à «se montrer plus modeste».

De Michèle Gantenbein et Florian Javel

Gilles Roth, coprésident du groupe CSV, a fait part jeudi en marge du discours sur l'état de la Nation de Xavier Bettel, de son malaise quant à l'évolution des finances publiques. Alors qu'en Allemagne, le taux d'endettement a augmenté de 0,3 point de base entre 2016 et 2019, le Luxembourg régresse avec une augmentation de 24% pour la période entre 2016 et 2021. «C'est le résultat de la révolution financière copernicienne» du gouvernement, critique Roth avant d'ajouter: «Ils pensent qu'ils font tout autrement et mieux. Voilà le résultat.»

Ajuster les barèmes fiscaux à l'inflation pose question Le prochain budget de l'Etat pourra-t-il permettre un ajustement du tableau des impôts à l'inflation? Et ce, alors qu'une grande réforme fiscale ne devrait pas voir le jour avant les prochaines élections législatives...

Le gouvernement a notamment omis de procéder à une correction du barème fiscal en fonction de l'inflation. «Cela veut dire que les petits et moyens revenus doivent payer plus d'impôts de manière cachée», a expliqué Gilles Roth. Le leitmotiv du discours du Premier ministre, Xavier Bettel (DP), «assumer ses responsabilités», serait une pure «tromperie sur l'étiquette», avec pour objectif de fond d'embellir les finances publiques.

Le député CSV en a donné la preuve en évoquant le système de sécurité sociale: l'excédent actuel d'un milliard d'euros se réduira à 680 millions d'euros au cours des trois prochaines années. Un signe, pour le CSV, que malgré l'excédent, l'évolution des finances publiques est «enjolivée».

«Les gens ont besoin de plus d'argent pour faire leurs courses, pour payer l'essence et pour passer l'hiver», déclare Roth tout en exhortant le gouvernement à aider les habitants du pays par le biais d'un allègement fiscal. Il étaie son argumentation sur les propos tenus par Dan Kersch (LSAP), dans le cadre d'une interview accordée au Quotidien cette semaine, que la marge de manœuvre financière pour de futurs allègements fiscaux existait.

Tensions entre le CSV et les partis majoritaires

Le chef du groupe DP, Gilles Baum, a défendu l'augmentation de la dette publique à 22 milliards d'euros. Selon lui, elle est due d'une part aux paquets d'aide, mais aussi aux investissements importants qui ont été nécessaires pour moderniser le pays.

Demandez aux personnes qui viennent au Luxembourg ce qu'elles pensent de notre pays. Gilles Baum (chef du groupe DP)

Comme exemple d'investissements futurs, Gilles Baum cite la construction prévue de deux hôpitaux supplémentaires, qui coûteront 1,5 milliard d'euros. «Ce sont également des investissements importants pour l'avenir».

Gilles Baum tient à réagir aux critiques du CSV quant à l'augmentation de la dette. «Regardez les routes, les écoles ou les piscines en Allemagne», a-t-il rétorqué. «Et ensuite, demandez aux gens qui viennent au Luxembourg ce qu'ils pensent de notre pays». Du côté des représentants de la majorité, on a en outre crié que la dette publique de l'Allemagne s'élevait actuellement à 70% du produit intérieur brut.

On ne peut pas à la fois ne pas s'endetter, augmenter les investissements, augmenter les aides aux entreprises et alléger la fiscalité des ménages. Dan Kersch (député LSAP)

Gilles Roth (CSV) a réagi à l'intervention de Baum en estimant que l'État avait manqué l'occasion de se restreindre et de baisser les impôts lorsque la conjoncture était favorable. Au lieu de cela, le gouvernement a continué à percevoir des impôts élevés pour les redistribuer à droite et à gauche, a-t-il ajouté. «Ils ont versé des prestations que les gens n'ont pas demandées», estime Gilles Roth. Il estime également qu'il n'est pas durable de planifier des investissements importants sans s'assurer qu'il y a suffisamment d'entreprises pour réaliser les travaux.

Ils ont versé des prestations que les gens n'avaient pas demandées. Gilles Roth, coprésident du groupe CSV

Le député du LSAP Dan Kersch a également défendu la politique d'investissement du gouvernement et a qualifié les idées du CSV en matière de politique fiscale de «malhonnêtes intellectuellement». On ne peut pas à la fois ne pas s'endetter, augmenter les investissements, augmenter les aides aux entreprises et alléger la fiscalité des ménages. «Si nous voulons faire cela, nous devons imaginer une autre politique fiscale et abattre quelques vaches sacrées dans ce pays», a déclaré Kersch.

Le député libéral André Bauler n'a pas accepté le reproche du CSV d'une politique financière ratée. Selon lui, le gouvernement a réussi à assainir progressivement les finances publiques depuis 2013 grâce à une politique budgétaire responsable et durable sans pour autant renoncer à des investissements importants.

Nous gouvernerons sans problème jusqu'à l'année prochaine. Xavier Bettel (Premier ministre)

Xavier Bettel a pris à cœur les critiques de l'opposition et a répondu à ceux qui doutent encore de la poursuite de la cohabitation bleu-rouge-vert par une annonce claire : «Ce qui les agace, c'est que nous sommes unis en tant que gouvernement et que nous avons un plan. Mais surtout que nous allons continuer à gouverner ensemble sans problème jusqu'à l'année prochaine. Oui, les trois partis majoritaires ne partagent pas un ADN commun, mais on respecte aussi les différences d'opinion au sein du gouvernement», a déclaré le Premier ministre.

Xavier Bettel a par ailleurs souligné dans sa réponse au Parlement le décalage entre les scénarios catastrophes que l'opposition prédisait au système de santé, au système fiscal et au logement, et la réalité que le Premier ministre a rappelée au Parlement: «Je me demande si nous vivons dans le même pays. Une politique financière durable, des investissements records dans les écoles et les transports publics, avez-vous déjà oublié tout cela?»

Les messages de Xavier Bettel décryptés Pour la troisième année consécutive, le discours sur l'état de la Nation prononcé mardi par le Premier ministre a été marqué par un contexte général de crise. Mais contrairement aux effets de la pandémie, ceux de la guerre en Ukraine s'annoncent plus pérennes sur le pays.

Le Premier ministre a terminé son discours par une brève leçon d'Histoire qui a provoqué plusieurs interjections dans les rangs du CSV. Depuis 1969 et la création d'un ministère du Logement, les chrétiens-sociaux ont été à la tête du ministère pendant 39 ans. Le CSV a en outre dirigé le ministère de l'Intérieur pendant plus de 62 ans au total: «Vous nous critiquez, vous n'avez pas anticipé la crise du logement et la réforme de l'impôt foncier pendant la même période. Vous devriez vous montrer un peu plus modestes...»

Malgré toutes les critiques, le gouvernement dit continuer à faire de la politique «pour les gens, la démocratie, le dialogue social et la transparence».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.