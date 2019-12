Le Premier ministre, mais aussi le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn participent à la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN à Londres ce mercredi.

Bettel au sommet de l'OTAN

Jean-François COLIN Le Premier ministre, mais aussi le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn participent à la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN à Londres ce mercredi.

Cette réunion de l'OTAN marque le 70e anniversaire de l'Alliance atlantique. Elle doit permettre de réaffirmer le lien transatlantique et d'aborder les défis sécuritaires les plus pressants auxquels l'OTAN est confrontée.

Pour rappel, le Luxembourg est un des douze pays membres fondateurs de l'Alliance atlantique, établie en 1949 par le traité de Washington et dont le premier siège était à Londres. L'OTAN compte à présent 29 pays membres.