Bettel appelé à la rescousse par l'Horeca

Jean-Michel HENNEBERT Face aux difficultés du secteur, le recours au Premier ministre apparaît comme le recours ultime des patrons de bars, discothèques et restaurants qui ne souhaitent pas participer à une manifestation en raison des risques de débordement. Un appel resté, à ce jour, lettre morte.

Alors que Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, et les représentants de la fédération Horesca se rencontraient une nouvelle fois ce jeudi, les initiatives parallèles se multiplient. Si certaines émanent de mouvements de contestation nés sur les réseaux sociaux, d'autres trouvent leur origine dans des structures plus organisées. Mais toutes ont en commun deux choses: premièrement vouloir éviter une manifestation en raison «des risques de débordement» et deuxièmement rencontrer le Premier ministre pour «trouver des solutions».

Le premier à dégainer aura été Giovanni Patri, fondateur du groupe Facebook «Rescue Independents&startups». Sa lettre, envoyée jeudi matin et adressée à Xavier Bettel (DP), demande à être reçu «la semaine prochaine» afin de pouvoir l'«alerter sur la réalité du terrain et la souffrance de nos indépendants». Au cours de cet entretien éventuel, l'entrepreneur souhaite devenir «médiateur officiel entre les indépendants et le gouvernement»

Quelques heures plus tard, c'est l'asbl «Dont' forget us» qui s'est rappelée au bon souvenir du Premier ministre en lui demandant à ce que «les déclarations gouvernementales soient en accord avec les mesures prises, que les promesses de solidarité soient tenues et ainsi que le gouvernement fournisse des aides moins timides». Si, dans son courrier, l'association note qu'«il est vrai que l'Etat, par le mécanisme de diverses aides, a remis une sorte de parapluie aux commerçants», elle déplore que ce système est «non seulement sous-dimensionné, mais encore grandement troué».

Basant son argumentation sur une interprétation «restrictive» des possibilités offertes par la Commission européenne, l'asbl évoque la possibilité d'engager des poursuites judiciaires pour demander «l'engagement de la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice subi non réparé». Une entrevue «dans la mesure du possible» est donc demandée, sans qu'aucun horizon ne soit fixé.

Contacté jeudi soir, le ministère d'Etat indique «avoir été notifié sur Facebook de plusieurs demandes d'entrevue», mais n'était pas en mesure de confirmer la réception officielle des lettres. Et donc la possibilité d'avancer une date quant à la tenue d'une ou de plusieurs rencontres dans les prochains jours.

De leur côté, le ministère des Classes moyennes et les représentants de l'Horesca se sont accordés quant à la mise en place d'une certaine indulgence de l'administration pour les retards de remboursement de TVA et autres redevances. Le ministère des Finances s'étant notamment engagé à être plus souple pour les acteurs de l'Horeca dans cette période exceptionnelle.

