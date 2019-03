Lors du deuxième jour de la visite du Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, Xavier Bettel est revenu sur l'importance du dialogue entre l'UE et la Russie et a exprimé son souhait que le dialogue soit rétabli.

Bettel à Medvedev: «Nous devons nous reparler»

Après avoir déposé une gerbe de fleurs et de s'être recueilli devant le monument national de la solidarité, Dmitri Medvedev s'est rendu à la Chambre des députés où il a rencontré le président des lieux, Fernand Etgen, ainsi que les dirigeants des partis politiques et les membres de la Commission des Affaires étrangères. A cette occasion, Dmitri Medvedev a été reçu par le Grand-Duc Henri pour une audience.

Medvedev: le Luxembourg, «un des investisseurs les plus importants de l’économie russe» Avant sa visite officielle au Luxembourg, notre correspondant Stefan Scholl à Moscou a interviewé le Premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev,, notamment à propos du puissant arsenal nucléaire dont le pays de Vladimir Poutine s'est doté.

Lors de la conférence de presse qui a suivi ce rendez-vous, les déclarations de Xavier Bettel et de Dmitri Medvedev ont porté sur les relations bilatérales entre la Russie et le Luxembourg. Celles-ci ont été jugées très bonnes et deux accords ont été signés, l'un sur la culture et l'autre sur l'économie.



Dmitri Medvedev a souligné que le Luxembourg est un partenaire commercial important pour la Russie puisqu'il en est le cinquième investisseur, notamment en raison de sa place financière.



L'année dernière, le Luxembourg a investi près de 20 milliards de dollars en Russie. Le chef du gouvernement russe a exprimé son souhait que les investissements dans le domaine spatial, par exemple, seront encore augmentés.



Des relations difficiles

Il a également été fait mention des relations difficiles entre la Russie et l'Union européenne.

Xavier Bettel a évoqué une «relation partiellement glacée». L'annexion de la Crimée il y a cinq ans et à l'affaire Skripal ont conduit à une division entre l'UE et la Russie.

Le Premier ministre luxembourgeois continue donc de mettre l'accent sur le dialogue : «Nous devons cesser de parler les uns des autres, nous devons enfin nous reparler les uns aux autres» , a déclaré Xavier Bettel.



Dmitri Medvedev pourrait-il envisager des pourparlers? Il a déclaré lors de cette conférence de presse, en accord avec son homologue luxembourgeois, «il y a actuellement deux perdants, la Russie et l'UE ».







