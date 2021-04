Plus que jamais, la crise covid a rendu vital l'approvisionnement en oxygène des hôpitaux luxembourgeois. Car pour les patients les plus atteints par le virus, le gaz est devenu médicament.

Besoin d'une grande bouffée d'oxygène

Contrairement à d'autres pays, les hôpitaux du Grand-Duché ne risquent pas de manquer d'oxygène. Un consommable dont l'emploi s'est considérablement accru pourtant avec l'épidémie covid. C'est que le précieux gaz est devenu indispensable non seulement pour assurer la bonne respiration des patients placés en coma artificiel mais aussi, et surtout, pour accompagner les malades prêts à perdre leur souffle à cause de l'infection pulmonaire causée par le virus.

Et si les services de santé ont pu assurer cet accompagnement, c'est qu'au bout des tuyaux respiratoires les fournisseurs n'ont pas fait défaut. «Et pourtant, il y a eu des montées de besoins impressionnantes, indique Emmanuel Dehan, directeur Benelux d'AirLiquide. On parle de pic à +300% pour la deuxième vague, + 200% lors de la première». Pour le ''gazier" et ses concurrents, c'est bien simple plus la pression a augmenté du côté des hospitalisations, plus le besoin en fourniture d'oxygène était pressant.

«Cette crise est venue rappeler que l'oxygène peut aussi être un médicament», rappelle le directeur. Aussi, en pleine pandémie, les équipes ont veillé à ravitailler aussi bien le CHL que le CHEM ou l'hôpital intercommunal de Steinfort par exemple. Un rôle indispensable, en première ligne, qui a d'ailleurs valu aux personnels intervenant auprès des hôpitaux comme sous-traitants de pouvoir bénéficier de la vaccination anti-covid au même titre que les personnels soignants du pays.

Car pas question que cette chaîne vitale production/livraison/thérapie ne vienne à se rompre. Plus qu'essentiel, le travail des ''gaziers médicaux'' était vital. «Cela a demandé un effort de logistique considérable et une communication permanente avec les hôpitaux pour anticiper au mieux leurs besoins». Des demandes aussi bien pour les tanks d'oxygène liquide connectés aux blocs opératoires, aux services de réanimation, aux chambres des patients en détresse respiratoire que pour l'approvisionnement en bouteilles plus maniables. Un accessoire indispensable dans la prise en charge par les ambulanciers ou pompiers des personnes infectées les plus fragilisées ou lors de transfert de chambre à chambre.

Comme ici en Inde, les besoins en oxygène sont devenus criants. Photo : AFP

«Mais l'année 2020 a aussi eu cela de particulier, c'est que les besoins ont énormément chuté passé les grandes vagues de contamination. Bien en deçà des volumes délivrés habituellement», a pu constater Emmanuel Dehan. Comme si passé les épisodes médicaux, l'activité médicale traditionnelle (chirurgie notamment) tardait à reprendre son rythme d'avant.

«Là encore en termes d'organisation, ça peut être compliqué.» Mais des groupes internationaux comme AirLiquide savait à quoi s'en tenir. L'exemple italien servant de leçon. «Comme l'Italie a été le premier Etat européen a véritablement pâtir de la pandémie, mais aussi à s'en sortir, cela nous a servi de modèle par anticipation.»

Tout comme l'exemple latin dans la protection même des sites de production a été utile aux collègues des autres infrastructures. «Pour le marché luxembourgeois, nous nous approvisionnons auprès de deux unités. L'une en Lorraine (Richemont) et l'autre en Belgique (Seraing). Il va de soi qu'avec le virus l'accès à ces deux usines a été plus que restreint aux extérieurs.» Ouf, on respire... Et les malades aussi, c'est bien là le principal.



