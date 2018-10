Les Bûcherons du Nord et la 31e «Bëschfest» - Fête de la forêt- se déroule tout ce week-end au Centre de découverte de la forêt Burfelt à Insenborn. Les Bûcherons du Nord et l'Administration de la nature et de la forêt y montrent tout ce que la forêt nous offre et comment la gérer de manière naturelle en la protégeant.

«Bëschfest» à Burfelt: la forêt dans tous ses états

(trad. MF) – 91.400 hectares, soit près de 35% de la superficie totale du Luxembourg, sont recouverts de forêts. Ce n’est rien de moins que le «poumon vert» du pays qui, en plus de la production d’oxygène, remplit de nombreuses autres fonctions. La forêt c'est le lieu où vivent animaux et plantes, elle contribue à la protection du climat et de l’eau mais aussi à l’approvisionnement en matières premières et en énergie via différentes essences de bois.

Ceux qui veulent connaître la forêt sous toutes ses facettes ont rendez-vous ce week-end à Burfelt, à Insenborn, dans le nord du pays pour la 31e «Bëschfest». Par beau temps estival, samedi, la forêt s'est déjà présentée de son plus beau côté au Centre de découverte de la nature et de la gestion forestière.



En coopération avec les Bûcherons du Nord, les organisateurs locaux montrent comment les forêts sont gérées tout en préservant les sols et les stocks. Le concours de bûcheronnage est carrément sportif: à vos arbres, prêts, partez!