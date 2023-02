Il y a quelques semaines, il a été élu Luxembourgeois de l'année par les téléspectateurs de RTL. Bernard Thill, 71 ans, était un oncologue médical et le pionnier des soins palliatifs dans le système de santé national. Il est maintenant président de Médecins du Monde.

Bernard Thill, le médecin luxembourgeois des pauvres

Ricardo J. RODRIGUES Il y a quelques semaines, il a été élu Luxembourgeois de l'année par les téléspectateurs de RTL. Bernard Thill, 71 ans, était un oncologue médical et le pionnier des soins palliatifs dans le système de santé national. Il est maintenant président de Médecins du Monde.

Depuis que RTL a commencé à demander à ses téléspectateurs de voter pour le Luxembourgeois de l'année en 2008, les premiers choix ont toujours été des politiciens, des athlètes ou des policiers. Ces dernières années, notamment depuis la pandémie, ils ont aussi mis à l'honneur le secteur de la santé. Et maintenant, ils ont choisi quelqu'un qui consacre sa vie à soutenir les plus pauvres - et à leur garantir l'accès aux soins de santé. Son nom? Bernard Thill. L'homme est pionnier en matière des soins palliatifs dans le système de santé national. Il est maintenant président de Médecins du Monde.

Pensez-vous que les gens vous soutiennent davantage ?

Je dois vous dire que je n'avais jamais entendu parler de ce concours de ma vie. J'en ai entendu parler parce que ma belle-sœur a appelé ma femme pour lui dire qu'elle avait voté pour moi. Ma femme a répondu: «mais voter pour quoi?». Cinq minutes après, j'ai reçu un appel de RTL m'annonçant la nouvelle et me demandant quelques déclarations sur mon travail et ma vie (rires).

J'étais bien sûr heureux, car c'est une reconnaissance du travail que nous faisons chez Médecins du Monde pour lutter contre la pauvreté et donner accès aux soins de santé. En 1948, les Nations unies ont fait de l'accès aux soins de santé un droit fondamental de l'humanité. Au Luxembourg, ce n'est qu'à la fin de l'année dernière que ce processus a été mis en route.

Alors oui, je veux considérer cet hommage comme un signe de solidarité du peuple luxembourgeois avec les citoyens les plus pauvres du pays - et leur manque d'accès à un droit fondamental. Cette reconnaissance offre une scène sans précédent aux êtres humains que nous avons pris l'habitude de rendre invisibles.

Pensez-vous que la perception de la pauvreté par les Luxembourgeois a changé?

Je pense que la pandémie a tout changé. Depuis 2020, le nombre de personnes pauvres a explosé et le nombre de personnes qui nous demandent de l'aide a augmenté de façon exponentielle. Il y a tellement de gens qui ont perdu leur emploi ces dernières années. Les restaurants ont fermé, les chantiers aussi, ce qui a plongé une multitude de travailleurs dans une vie précaire - surtout ceux qui avaient des contrats temporaires et ne pouvaient bénéficier d'aucune aide.

Puis un autre phénomène s'est produit: la pandémie a ouvert les yeux de tous sur une pauvreté qui n'est même pas répertoriée. Ce n'est que l'année dernière que le Statec s'est joint à nous pour créer un Observatoire de la pauvreté et évaluer l'ampleur réelle du problème. Sur les 1.500 citoyens que nous avons soutenus l'année dernière à Médecins du Monde, aucun n'a été répertorié par l'organisme national de statistiques.

Depuis 2020, le nombre de personnes pauvres a explosé.

Mais le Statec admet que 10% des Luxembourgeois sont menacés par la pauvreté. Il s'agit de chiffres de 2019, comptabilisés avant la pandémie, et bien en deçà de la réalité. Je vous donne cet exemple: à Médecins du Monde, nous soutenons 1.500 patients qui n'ont pas accès aux soins dans le pays. Et je suis sûr qu'il y a plus du double de personnes dans cette situation dans le pays, au moins 3.000.

Nous nous en sommes rendu compte avec la pandémie, notamment lors de la campagne de vaccination. Nous avons vacciné deux mille citoyens chinois qui n'existent pas officiellement. Ils ne sont enregistrés nulle part, ils ne font partie d'aucune statistique. Et pourtant ils existent.

À plusieurs reprises, vous avez parlé publiquement de la pauvreté endémique au Luxembourg. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque l'on apprend que ce pays est le plus riche d'Europe?

Je suis choqué. C'est inacceptable et c'est immoral. Je suis impressionné par des histoires comme celle d'un monsieur de Serbie que nous soutenons ici. Il y travaille depuis 30 ans, il a toujours été payé au noir, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu la moindre chance de régulariser sa situation. Et malgré tous les efforts et le travail qu'il a donnés à ce pays, dès qu'il a un problème de santé, il se retrouve absolument abandonné. C'est tout simplement cruel.

Qui sont les pauvres au Luxembourg?

Je ne peux pas profiler toute la pauvreté, mais les personnes que nous recevons ici nous donnent de bons indicateurs. Il s'agit avant tout de migrants, sans aucun doute. Mais l'une des choses que je vois, c'est que ce sont toujours des gens qui sont venus ici pour travailler, pour se battre pour une vie meilleure. Il n'est pas rare d'entendre des politiciens dire que si nous avions des soins de santé universels, nous aurions du tourisme médical, des gens qui profiteront du système et feront dépenser de l'argent à l'État.

Mais la vérité est que seuls 3% d'entre eux sont venus dans le pays avec la perspective d'accéder à un traitement médical. Ce sont des chiffres que nous avons pu établir à l'Observatoire de la pauvreté.

De quelle origine des migrants parle-t-on?

La moitié d'entre eux sont européens. Il existe quelques cas résiduels en Europe occidentale avec des Portugais et des Italiens, mais la plupart proviennent des pays d'Europe orientale, à savoir la Pologne et la Roumanie, qui sont des pays de l'Union européenne. 9% sont des Luxembourgeois. Et ce n'est qu'ensuite que viennent les personnes originaires de pays non membres de l'UE. Un quart vient d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, un autre quart d'Amérique latine et des pays subsahariens. Les Brésiliens sont également l'une des nationalités les plus vulnérables.

Il est surprenant que la moitié des personnes pauvres au Luxembourg soient originaires de pays européens, surtout si l'on considère que l'Union établit des lois protégeant ses citoyens dans l'espace communautaire.

Comment ces personnes peuvent-elles tomber dans une pauvreté aussi profonde ?

Le problème est que dans ce pays, pour travailler, il faut avoir une adresse. Si vous venez de Roumanie et que vous n'avez pas de maison, vous ne pouvez pas trouver de travail. Ensuite, si vous n'avez pas de contrat ou de source de revenus, vous ne pouvez pas non plus trouver un endroit où vivre. Il y a donc ce cercle vicieux qui rend la survie impossible.

Dans nos pays voisins, qui sont moins riches que nous, cela ne se produit pas. Vous pouvez ne pas avoir d'adresse et demander une aide sociale et une aide pour trouver un emploi. Au Luxembourg, que vous soyez européen ou non, si vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez même pas aller chez le médecin si vous avez un problème de santé. C'est très sérieux.

Est-ce que cela jette beaucoup de gens dans le sans-abrisme?

Absolument. Mais laissez-moi vous expliquer à quel point la situation est perverse au Luxembourg: nous connaissons des familles où les enfants bénéficient d'une aide sociale, mais pas les parents - parce qu'ils n'ont pas d'adresse. Ainsi, s'ils tombent malades et doivent aller à l'hôpital, la chose la plus probable qui puisse leur arriver est qu'ils soient tous expulsés du pays. Parce qu'ils étaient en difficulté et ont demandé de l'aide.

Passons à la population des sans-abri. Est-ce qu'elle se développe?

Le nombre de personnes que nous soutenons chez Médecins du Monde a augmenté de façon exponentielle. Entre 2020 et 2021, en fait, ce nombre a doublé. Aujourd'hui, nous savons que parmi les 1.500 citoyens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé, un quart est sans abri. Mais il y a 56 % des personnes qui nous disent avoir un logement temporaire et 15 % qui vivent dans des foyers où elles sont en danger - nous parlons principalement de femmes victimes de violences domestiques. Seuls 10% d'entre eux ont un toit au-dessus de leur tête pour dormir.

L'État lutte-t-il activement contre ces phénomènes?

L'année dernière, nous nous sommes adressés aux principaux partis politiques luxembourgeois pour les sensibiliser à ces questions de pauvreté et de non-accès aux soins. Notre principale demande concerne le CUSS - Couverture Maladie Universelle, un projet que cinq organisations non gouvernementales, les ministères de la Santé et de la Solidarité préparent afin de signaler les citoyens en situation d'exclusion et de les insérer dans le système de soutien médical.

Nous savons que ce gouvernement se préoccupe enfin de cette question, mais nous savons aussi qu'il y a des élections législatives en octobre et qu'un changement de gouvernement peut compromettre l'approbation d'une loi urgente et fondamentale. Nous avons maintenant la garantie de tous les partis qu'ils approuveront ce projet de loi.

Même l'ADR, qui est un parti de la droite radicale et anti-immigration?

Nous n'avons même pas pris la peine d'aller leur parler. Nous savons déjà ce qu'ils pensent des droits des migrants et des personnes vulnérables. Un migrant n'est pas illégal. Aucun être humain n'est illégal.

Cette montée des partis d'extrême droite en Europe, qui s'élèvent contre l'immigration et l'État-providence, vous inquiète-t-elle?

Cela m'inquiète beaucoup. La victoire d'un tel parti serait une catastrophe que je ne veux même pas imaginer. Ici, au Luxembourg, nous avons l'obligation de nous intéresser à ces personnes, de comprendre où elles se trouvent et ce qu'elles vivent. Construire des barrières artificielles pour les empêcher de venir ici n'est pas une solution du tout. Ecoutez, quelques jours avant Noël, j'ai été invité à un débat à Esch qui s'intitulait «L'Europe : chaos ou espoir ?». Ils ont également invité Jean-Claude Juncker.

À un moment donné, il a parlé d'immigration illégale et je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Il m'a dit que c'était les personnes qui arrivent par bateau en Europe, payant une fortune à des passeurs pour les amener ici. Je lui ai dit que si j'avais 25 ans, que j'étais pauvre, que je vivais dans un pays comme l'Afghanistan et que je n'avais ni travail ni perspectives, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour monter sur l'un de ces bateaux. Et peut-être même payer un contrebandier pour m'amener ici. L'immigration clandestine n'existe pas. Il peut y avoir une immigration irrégulière, mais un immigré n'est pas illégal. Juncker ne m'a pas répondu.

Aucun être humain n'est illégal.

C'est comme si parler de l'immigration illégale était un processus de déshumanisation, qui rend les gens invisibles?

Exactement, car alors nous n'avons pas besoin de les voir ou de les entendre. Laissez-moi vous raconter une autre histoire, qui s'est passée à l'époque de la Schueberfouer. Il existe dans la capitale une confrérie appelée «le Poisson rouge», qui réunit les anciens bourgmestres de la capitale et certains des responsables techniques de la foire.

Chaque année, ils versent des dons à une organisation non gouvernementale et cette année, Médecins du Monde a été l'une des trois associations choisies. J'ai donc été invité au dîner et Xavier Bettel, qui est un ancien bourgmestre et qui est notre actuel Premier ministre, est venu me saluer et m'a dit : «Dr Thill, ce que vous faites n'est pas mauvais, mais ce que vous faites, c'est soutenir les personnes qui viennent dans ce pays illégalement. Et pour ces personnes, je n'ai pas d'argent.» C'est ce que le Premier ministre m'a dit, mot pour mot.

Qu'avez-vous répondu à Xavier Betttel?

J'étais tellement choqué que je ne pouvais rien répondre.

Pensez-vous que la perception de l'immigration clandestine est celle de personnes sans valeur et sans travail?

À Médecins du Monde, nous avons des cas de personnes qui n'ont pas de maison mais qui ont une voiture - et c'est là qu'elles dorment tous les jours pour pouvoir aller travailler. Il s'agit normalement de personnes qui ont un emploi temporaire, paient des impôts et sont couvertes par une assurance maladie pour les heures où elles sont au travail. Mais ensuite, l'État se désengage complètement d'elles dès qu'elles quittent le travail, ou pendant les week-ends [reste silencieux pendant quelques secondes].

Plus tôt, je vous ai également parlé d'un homme qui a donné 30 ans de travail à ce pays - au noir et sans aucune sécurité. Lorsqu'il est tombé malade à cause de Covid-19, il a été complètement laissé à lui-même.

Médecins du Monde a été fondé il y a dix ans à Luxembourg et vous en êtes le président depuis un an et demi. Comment votre association a-t-elle changé et qu'est-ce que cela dit du Grand-Duché?

Comme je vous l'ai dit plus tôt, le nombre de patients que nous voyons en 2021, par rapport à 2020, a doublé. Depuis que nous avons ouvert les portes en 2013, il y a cinq ou six fois plus de personnes qui ont besoin de notre aide. Au début, nous proposions une consultation hebdomadaire à Bonnevoie, maintenant nous sommes ouverts tous les jours dans la capitale et deux fois par semaine à Esch.

Nous proposons également des consultations spécifiques pour les femmes. Chaque semaine, nous avons des équipes de rue au Luxembourg qui parcourent les quartiers où se trouvent des personnes en situation de vulnérabilité et nous ressentons maintenant le besoin d'étendre ce projet à la deuxième ville du pays. L'augmentation des soins que nous dispensons est le signe évident d'une augmentation brutale de la pauvreté dans ce pays.

Mais la région la plus pauvre du pays est le Nord - Wiltz, par exemple, est la commune dont le taux de pauvreté est le plus élevé de tout le Luxembourg.

N'est-il pas logique d'étendre l'action de Médecins du Monde aux zones les plus isolées?

C'est parfaitement logique, bien sûr. Nous en discutons en interne depuis quelques années et nous avons l'idée de créer une unité mobile qui puisse se rendre dans ces zones moins habitées du pays. Je ne suis pas sûr que cela répondra à tous les besoins de la population du Nord, mais nous voulons discuter cette année avec les communes de cette région pour comprendre la meilleure stratégie.

Nous sommes conscients que les besoins sont nombreux dans le Nord.

Le fait que les transports publics soient gratuits contribue à faire venir plus de gens chez nous, mais nous nous rendons compte que les besoins régionaux sont nombreux et nous avons décidé que, oui, cette année, nous devrons nous déplacer vers le nord. Médecins du Monde est plus apte à fournir des soins continus qu'à résoudre des urgences.

Comment une personne en situation d'urgence médicale peut-elle obtenir de l'aide dans ce pays?

Si une personne sans papiers arrive dans un hôpital dans une situation de détresse, elle sera bien sûr prise en charge. Les hôpitaux peuvent alors appeler la police, et si la personne est identifiée comme étant en situation irrégulière, elle peut être contrainte de quitter le pays. Cette politique est un gros problème que nous avons au Luxembourg et qui ne se produit pas dans les autres pays européens.

Mais ce qui finit par arriver, c'est que les hôpitaux ont une certaine autonomie. Il y a quelques années, une infirmière des urgences de la capitale a appelé les autorités lorsqu'elle a réalisé qu'un patient était arrivé sans papiers. C'était une affaire très médiatisée à l'époque. Le directeur de l'hôpital a fini par prendre le parti du patient lorsqu'il a vu l'inhumanité qui régnait dans son établissement.

Depuis ce jour, la police n'a plus jamais été appelée dans cet établissement de santé: et je crois qu'il en va de même dans la plupart des hôpitaux du pays. Face à une loi cruelle, certains préfèrent ne pas la respecter pour préserver l'humanité.

Mais le problème n'est-il pas que la loi est cruelle en premier lieu?

Bien sûr. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui arrivent sans papiers parce que leur partenaire leur a retiré la possibilité de régulariser leur situation et qu'elles vivent dans des situations de réel danger. Il y a eu un cas récent d'une femme brésilienne qui est allée déposer une plainte pour violence domestique et la police lui a envoyé un ordre d'expulsion du Luxembourg parce qu'elle était en situation illégale.

Qu'est-ce qui est le plus grave, qu'elle soit ici sans papiers ou qu'elle soit frappée et battue? Nous devons changer la loi, nous devons permettre aux personnes qui n'ont pas d'adresse d'avoir droit à l'aide sociale et aux soins de santé. Faisons comme en France - si vous n'avez pas d'adresse, la commune vous en donnera une. Ce qui ne peut pas continuer à se produire, c'est cette inhumanité.

La société préférait que les pauvres soient invisibles, mais la pandémie a été un moyen pour nous de parler enfin d'eux.

Avec une crise énergétique et une guerre relativement proche, avez-vous l'impression que cette inhumanité augmente?

Oui, notamment parce que la pauvreté augmente. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la société préférait que les pauvres soient invisibles, mais la pandémie a été un moyen pour nous de parler enfin d'eux. Le gouvernement a ordonné à tout le monde de rester chez soi.

Mais où envoyer les gens qui n'ont pas de maison?

Pendant la crise, nous avons accueilli six sans-abri atteints de maladies de longue durée qui avaient besoin d'un toit de toute urgence. S'ils restaient dans la rue, ils mourraient. J'ai passé plus de 25 appels pour tenter de trouver un espace dans les communes, ou dans les institutions religieuses, ou dans les institutions d'aide sociale, qui pourrait accueillir ces personnes. Personne, absolument personne n'avait de place pour eux.

Donc, entre mars et décembre 2020, nous avons pris dans les fonds de l'association et nous avons dû leur louer des chambres dans l'hôtel Ibis du Findel, qui était ouvert à cause des pilotes de CargoLux, les seuls encore en activité. Nous avons payé 130 euros par nuit pour chaque patient. Mais que pouvions-nous faire? En tant que Luxembourgeois, je ne peux pas permettre que quelqu'un meure dans les rues de mon pays. Je refuse.

Aujourd'hui, heureusement, nous avons une maison pour les soins continus à Esch, elle est payée par l'hôpital de la ville et soutenue par le ministère de la Santé. Je dois vous dire que sans elle, nous serions encore dans cette situation. Heureusement, le ministre est une personne qui s'intéresse aux questions sociales. L'idéal serait maintenant d'avoir une annexe dans chaque hôpital du pays pour accueillir ceux qui sont en situation irrégulière et qui ont besoin de soins continus.

En moyenne, les sans-abri vivent 20 ans de moins que la population générale. La question des soins de longue durée leur tient particulièrement à cœur.

Vous êtes un spécialiste en oncologie et avez été le pionnier des soins palliatifs dans le pays. Comment un médecin décide-t-il de devenir oncologue, sachant d'avance qu'il perdra la plupart de ses combats?

Je suis le fils d'un fermier. Je pensais devenir ingénieur agronome, mais mon père m'a motivé à suivre une autre voie et aujourd'hui, je suis franchement content qu'il l'ait fait. Je savais que je voulais explorer la dimension humaine dans cette œuvre. En 1981, en Allemagne, j'étais en médecine interne et j'ai été confronté pour la première fois à des patients atteints de cancer. Là, j'ai réalisé que la souffrance était réelle et que ces personnes avaient besoin de moi.

Il n'y a guère de spécialité médicale où le contact avec les êtres humains soit aussi important. Il est difficile d'accompagner ceux qui souffrent, mais c'est précisément la raison pour laquelle je me suis senti poussé à ne pas laisser ces personnes seules ou dans la douleur à la fin de leur vie. Mon combat, en oncologie ou à Médecins du Monde, est contre la souffrance et l'abandon. Une Canadienne m'a dit un jour : «Quand il n'y a rien d'autre à faire, tout ce que nous avons à faire commence.»

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto

(Traduction: Simon Martin)

