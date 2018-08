Bernard Colin, l'avocat du lanceur d'alerte Raphaël Halet dans le procès Luxleaks, qui s'est battu pour que le préposé Marius Kohl soit entendu, ne mâche pas ses mots à propos du décès de Puto G. Interrogé par Contacto, il n'a pas de doute: la commune qui exploite l'étang ne peut pas «se défausser de ses responsabilités». Selon l'avocat, il pourrait être question d'homicide involontaire.

Bernard Colin: «Puto G: il pourrait s'agir d'homicide involontaire»

Paula TELO ALVES Bernard Colin, l'avocat du lanceur d'alerte Raphaël Halet dans le procès Luxleaks, qui s'est battu pour que le préposé Marius Kohl soit entendu, ne mâche pas ses mots à propos du décès de Puto G. Interrogé par Contacto, il n'a pas de doute: la commune qui exploite l'étang ne peut pas «se défausser de ses responsabilités». Selon l'avocat, il pourrait être question d'homicide involontaire.

Il a eu deux noyades au lac de Remerschen dans l'espace d'un mois. Pourtant, la commune a toujours dit qu'elle n'a aucune responsabilité, parce qu'ils ont affiché un règlement communal qui dit que l'endroit – d'accès payant, d'ailleurs – n'est pas surveillé. Peut-on se décharger de toute responsabilité avec des affiches pareilles?

Non, ce n'est pas possible de se décharger d'une quelconque responsabilité. Il faut revenir au fond du droit pénal. Quoi qu'il arrive, vous avez toute une série d'infractions du Code Pénal en France et au Luxembourg, d'ailleurs. C'est tout ce qui concerne la notion de mise en danger de la vie d'autrui, d'attente involontaire à la vie et de non-assistance à personne en danger.



Dans le cas qui nous occupe, à partir du moment où vous aménagez un espace public – des berges, un lac –et que vous incitez une population à se rendre sur ces lieux, et, en plus, que vous collectez un droit d'entrée, vous êtes soumis à une obligation de sécurité.



Ce n'est pas nécessaire d'avoir des maîtres-nageurs qui surveillent chaque centimètre carré du lac, mais, par contre, vous avez une obligation de sécurité pour toutes les personnes que vous avez fait venir. Là, en l'espèce, mise à part la mise en danger d'autrui, et la non-assistance à personne en danger, ça va plus loin.



Ils ont une obligation de mettre en sécurité les personnes qui viennent sur ce lieu aménagé. Et là je veux parler des algues. Il faut mettre l'étang en pleine sécurité et procéder au nettoyage à partir du moment où il y a le moindre risque pour tout nageur avec les algues. Et il y a une deuxième obligation de sécurité: c'est de prévoir des secours de manière drastique avec des postes de surveillant qui doivent se rendre disponibles à tout moment. Dans ce cas, personne n'a été se mettre à l'eau – à part les amis de la personne décédée. Dans le cadre des employés ou du staff qui doivent assurer la sécurité, personne ne s'est même mis à l'eau dans les dizaines de minutes qui ont suivi la noyade. C'est totalement aberrant.



Non seulement on n'a pas mis en oeuvre des règles strictes et un processus pour mettre en sécurité les gens (c'est à dire, pour intervenir en cas d'accident), on n'a pas non plus mis ces précautions de sécurité avant l'accident, en prenant les précautions nécessaires pour rendre ce lieu accessible à la baignade – en nettoyant le lac.

Donc, il y a déjà deux obligations de sécurité qui sont mises à mal, et c'est du pénal: c'est de la mise en danger de la vie d'autrui et c'est de l'homicide involontaire. Et il y a une troisième infraction, qui est la non-assistance à personne en danger. Pour moi la plus grosse infraction dans cette affaire, au vu des témoignages, c'est l'homicide involontaire.

Pour ce qui est de la non-assistance à personne en danger, les amis auraient contacté à plusieurs reprises, avec insistance, le personnel du lac – qui n'a pas de qualification de maîtres-nageurs, selon l'échevin Tom Weber. Le Parquet a annoncé le vendredi qu'une enquête serait lancée. Mais l'hebdomadaire Land a rapporté que le porte-parole du Parquet avait spéculé que, en ultime analyse, les amis du rappeur pourraient être responsabilisés, parce qu'ils n'avaient pas appelé le 112 eux-mêmes. Pourtant, dans le reportage ils disent que le personnel du lac aurait dit qu'ils avaient appelé les pompiers et qu'ils étaient en route. Ce n'est que par la suite, à cause du retard, qu'ils se sont dit que le staff n'avait pas appelé les secours. Le Land questionne d'ailleurs ce manque d'impartialité des autorités. Est-ce que l'on peut s'attendre à une Justice impartiale dans ce cas au Luxembourg?

La manière dont l'enquête est poursuivie me pose déjà des problèmes, au vue des questions parcellaires que j'ai. Le premier problème qui se pose c'est qu'il n'y ait pas eu d'autopsie et que l'on déclare tout de suite: “C'est un accident”. On aurait du faire une autopsie immédiatement au vue de l'âge de ce jeune homme, du fait de sa condition physique.

Le deuxième problème, c'est que l'on tente de se défausser de sa propre obligation de sécurité sur des personnes qui entouraient le jeune homme. Ça voudrait dire que la commune et les personnes qui sont chargées de cette mise en sécurité considèrent qu'ils n'ont aucun procès à mettre en oeuvre et vont aller se défausser en recherchant la responsabilité de toute personne présente sur le site qui aurait pu appeler les secours.



Mais la première obligation, l'obligation essentielle de sécurité, c'est que le staff doit avoir une formation pour ça; c'est à eux d'appeler les secours, et à partir du moment ou le signalement a été donné, le staff est dans l'obligation de faire intervenir, soit un membre de son équipe, soit les secours. On ne peut pas se défausser de la responsabilité en disant : « Bah, ils n'avaient qu'à appeler les secours eux-mêmes ».



Moi, je m'imagine que dans son entourage proche, il y a eu la panique. Et il y a le fait que les gens interviennent directement, civiquement, et ne pensent pas forcément à appeler le 112 tout de suite, mais eux, ils se mettent à l'eau et tentent de récupérer le corps. Surtout que la voie normale c'est de prévenir les membres de la sécurité sur place, et, à partir du moment ou le signalement a été fait, on ne peut pas rapprocher à qui que ce soit de ne pas avoir appelé le 112.



C'est se défausser de ses responsabilités, mais ça n'a aucune chance au pénal. Sinon, plus personne n'est responsable de quoi que ce soit. On ne peut pas aller se défausser de sa responsabilité pénale en invoquant que sa propre mission de service publique aurait pu être assurée par des tiers, des amis, des personnes qui se trouvaient sur le lieu – ce n'est pas possible!

Pourtant, cette question de savoir pourquoi les amis n'ont pas appelé les secours eux-mêmes a été aussi posée par le bourgmestre de Schengen, la commune qui exploite le lac, Michel Gloden. En déclarations à RTL, il a posé cette question – alors qu'il ne répond pas aux questions de savoir pourquoi ils n'ont pas engagé des maître-nageurs avec des qualifications, par exemple.

Pour moi, c'est aussi stupide que... Par exemple, vous avez un croisement qui est mal aménagé dans une commune. On a des accidents, voire des morts, et c'est aussi stupide, pour la personne chargée de la sécurité, que de dire: «Ah, ben oui, les parents ou les amis de cette victime, quand ils ont vu qu'il y avait un défaut, ils auraient pu y aller avec leurs pelles et leurs truelles et aménager cela avec leurs propres mains, ce ne serait pas arrivé». Il y a un moment où c'est d'une stupidité extrême. C'est-à-dire, vous avez une mission de service public et vous ne pouvez pas vous décharger sur les personnes présentes dans cet endroit dangereux : c'est à vous d'assurer la sécurité de votre population.



Vous l'assurez en amont et en aval, et vous ne pouvez pas aller chercher la responsabilité de qui que ce soit dans ce type d'affaire, c'est trop grave. C'est à dire : on ne peut pas se défausser de sa responsabilité en expliquant que c'était aux autres de le faire : « Peu importe, nous, on n'intervient pas, assurez vous-mêmes votre propre sécurité ». Mais c'est le début de l'anarchie dans n'importe quelle commune si on raisonne comme ça.

Concernant ces algues, au Portugal elles sont classées comme des espèces non-indigènes envahissantes et il y a un plan pour les combattre; en Allemagne, aussi, les risques de l'Elodea Canadensis pour les activités humaines comme la baignade et la circulation de bateaux sont connus et combattus. Pourtant, au Luxembourg, ces mêmes plantes ne sont pas considérées un risque pour les humains. La commune dit qu'elle coupe ces plantes avec un bateau-racleur, mais il suffit de lire des manuels allemands sur cette espèce pour savoir que la prolifération des élodées se fait par dispersion de la tige, et il y a des spécialistes qui pensent que les couper ne résout pas le problème, et peut même les faire proliférer. Mais personne ne contrôle tout cela, parce-que les algues ne sont pas vues comme un problème de sécurité . Et cela, malgré le fait qu'une autorisation du type commerciale ait été émise à la commune pour exploiter ce lac, selon l'ITM. Est-ce que la responsabilité de l'état peut être engagé, par manque de contrôle et absence de réglementation sur la sécurité dans les lacs aménagés?

À partir du moment ou vous avez un lieu ouvert au public et vous prenez un droit d'entrée, vous avez une obligation générale de sécurité. Le fait de partir dans les lois fluviales, les lois sur la baignade, etc, et chercher un paravent en disant : « Nous, on n'a pas de réglementation spécifique »... Il n'y a pas besoin de réglementation spécifique sur la baignade pour aller chercher une obligation de sécurité de la personne qui vous fait payer un droit d'entrée et qui aménage un lieu où on va recevoir du public.



À partir de là, qu'il ait une réglementation ou pas, on va se baser sur la jurisprudence et sur les textes généraux de la mise en danger d'autrui, de l'homicide involontaire, qui font que la simple négligence, l'imprudence, la simple non mise en sécurité alors qu'on accueille du public, doit conduire à constater l'infraction. Maintenant, pour ce qui concerne une éventuelle responsabilité étatique, je ne peux pas vous répondre. Pour moi, le premier responsable c'est l'exploitant direct – donc, a priori, la commune.



Après, en ce qui concerne les autorisations qui ont été données, il faudrait effectivement se baser sur la législation applicable et sur les contrôles qui devaient être faits. À mon sens, il va falloir faire une recherche, effectivement, pour savoir s'il y a une chaîne de responsabilités et si ça pourrait être la responsabilité d'un organisme gouvernemental ou ministériel. À cette heure-ci, il y a certainement une responsabilité d'un organisme publique: la responsabilité de la commune. Mais, pour moi, la base de tout ça, c'est que vous ne pouvez pas vous prévenir de votre négligence et imprudence par l'apposition de panneaux qui vous diraient que «vous vous baignez à vos risques et périls».



C'est un peu plus compliqué que ça, surtout que ces panneaux n'existaient pas vraiment, et il aurait fallu une mention sur la présence des algues et sur les dangers. Et une mention sur les dangers ne serait même pas suffisante, parce-que il faudrait effectivement nettoyer ce lac. Pour moi, il y a une responsabilité pénale au niveau de l'exploitant direct, c'est certain. Ensuite, à voir sur les autorisations délivrées pour savoir s'il y a une cascade de responsabilités.

Presque deux mois se sont écoulés après la mort du rappeur, le 30 juin. Le Parquet avait annoncé que l'enquête se poursuivait, alors que la seule chose qui semble avoir été faite c'est les analyses de sang, le jour-même. À ce jour, les témoins de la noyade, les amis du rappeur, n'ont jamais été contactés par la Police ou les autorités. Peut-on s'attendre à voir cette responsabilité pénale enquêtée et engagée, vu qu'il ne semble pas y avoir des diligences dans ce sens?

Le Parquet a effectivement l’initiative au départ de l'enquête sur une mort qu'ils déclarent d'ailleurs aujourd'hui accidentelle, en disant que ça n'a rien a voir avec les algues ou avec un défaut de sécurité, se contentant d'une simple infraction qui est la non-assistance de personne en danger, et en visant large. Et en établissant clairement que la commune ne serait responsable de rien.



À partir du moment ou vous avez une enquête qui commence à être orientée de cette façon, on peut être pessimiste sur la manière dont le dossier est envisagé et sur, véritablement, les actes qui vont être faits, les personnes qui vont être entendues et les expertises qui vont être lancées.



Donc, aujourd'hui, pour moi, au pénal, il y a une seule solution : les personnes qui s'estiment victimes du délit – essentiellement, la famille de ce jeune homme - ont la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile et de saisir un juge d'instruction. C'est ce juge d'instruction qui doit faire des actes, auditionner toutes les personnes qui seront désignées, mais à condition que les victimes se constituent partie civile et demandent ces actes. À partir de là, la famille de la victime a toujours la possibilité de réorienter la manière dont l'enquête est menée.



À ce stade, pour qu'une véritable enquête aboutisse, elle doit être faite avec des demandes et qu'on entend effectivement des personnes – notamment, les premières personnes qui seraient à entendre dans cette affaire c'est les personnes du 112 qui ont retrouvé le corps. On doit savoir quelles difficultés ils ont eu a dégager le corps, dans qu'elle état il était, est-ce qu'il était pris dans les algues, si eux mêmes ont eu des difficultés à traverser cette nappe d'algues... Toutes ces auditions doivent être faites, mais il faut que la famille se constitue partie civile.

