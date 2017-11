(vb trad. sw) - Il y avait du monde ce weekend à Berdorf, pour flâner au"Haupeschfest" parmi les 140 stands exposés.

Des artistes et artisans luxembourgeois et étrangers ont exposé leurs produits et leurs œuvres d'art dans le petit village de l'est du pays. Le festival, qui s'est déroulé sur deux jours, a été organisé par le club "Fraen a Mammen" de Berdorf.

Le dimanche matin, la traditionnelle "messe de Haupesch" a été célébrée dans l'amphithéâtre "Breechkaul", où se produisaient des souffleurs de cors de chasse.

"Cette année, nous avions préparé une grande tombola et la restauration a été faite par les clubs", a déclaré Linda Hartmann, présidente du club "Fraen a Mammen".

Les recettes du festival sont traditionnellement reversées à des organisations caritatives. L'année dernière, 25.000 € ont été réunis.

