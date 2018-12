Dix ans après son lancement, Agora annonce la fin de la commercialisation du quartier résidentiel de Belval-Nord. 500 nouveaux habitants rejoindront bientôt le millier déjà installé.

Belval-Nord fête ses 10 ans avec la vente de ses derniers lots

Dix ans après son lancement, Agora annonce la fin de la commercialisation du quartier résidentiel de Belval-Nord. 500 nouveaux habitants rejoindront bientôt le millier déjà installé.

Les premiers résidents du quartier de Belval se sont installés en octobre 2008. Dix ans plus tard, le quartier nord est stabilisé et Agora annonce la clôture de la vente des derniers lots. D’un potentiel constructible de 21.000 m2, ces nouveaux programmes compléteront l’offre de logement avec plus de 200 unités. Les livraisons sont attendues à partir de 2021.



12.000 personnes s'y côtoient : Belval: 70% de la surface constructible est déjà vendue 12.000 personnes y travaillent et y vivent déjà. 2.400 personnes y ont acheté ou loué un appartement. 180 sociétés, commerces et restaurants s'y sont implantés. Le jeune quartier urbain de Belval a «fortement progressé» en 2016 et les projets comme «Naos» ou les «Capelli Towers» se bousculent.

En 2008, sur une ancienne prairie en pente douce rattachée directement au centre de Belvaux, 13 appartements et 6 maisons mitoyennes étaient livrés: à l’extrémité du site de Belval, à l’opposé de la Terrasse des Hauts-Fourneaux en construction, Belval-Nord venait de naître officiellement.

Aujourd’hui, ce quartier représente 450 logements et plus de 1.000 habitants. Avec la vente des derniers lots, il comptera 657 logements et 1.500 habitants.

"Nous avions visé juste"

"Commerces, maison pour personnes âgées, fitness, services médicaux, le nouvel ensemble résidentiel est à l’image des espérances des planificateurs d’Agora. Le quartier a su séduire son public et attirer les investisseurs. (...) Notre ambition était d’additionner les avantages de la vie urbaine à ceux d’un quartier paisible ouvert sur la nature."

Joaquim Valente

"Le succès de la commercialisation des 20 lots mis sur le marché en dix ans et les retours que nous font les habitants montrent à l’évidence que nous avions visé juste", déclare Vincent Delwiche, directeur général d’Agora.

Plus de 13.000 personnes sur le site

Le site entier de Belval prévoit à son terme l’installation de 5.000 à 7.000 résidents et l’accueil de plus de 20.000 salariés, étudiants et chercheurs.

Aujourd’hui, fourmillent chaque jour à Belval plus de 13.000 personnes dont 3.000 habitants, 5.300 lycéens, étudiants et assistants, 5.000 emplois salariés pour plus de 180 sociétés et commerces. Le site ne compte pas moins de 1.750 logements et maisons dont 670 unités sont plus spécifiquement destinées à l’accueil des étudiants et chercheurs.