Belval a vécu une année 2018 record

Patrick JACQUEMOT Jamais la mue du quartier né de la fermeture des hauts-fourneaux n'avait connu une telle croissance! L'an passé, le site a vendu 43.500 m2. Et c'est loin d'être fini car autour du Belval Plaza et de l'Université, les projets sont encore nombreux.

Grandir, grandir, grandir. Depuis le lancement de sa reconversion voilà 13 ans, l'ancien site sidérurgique de Belval ne cesse de pousser. En hauteur, comme en superficie. Et à étudier l'ensemble des chiffres, Vincent Delwiche, le directeur général de la société de développement Agora peut avoir le sourire. 2018 aura été la plus belle des années.



En un an, Agora aura placé sur le marché 43.500 m2 d'habitat, de bureaux et de cellules commerciales. Auront ainsi trouvé preneurs le bâtiment Icône (bureaux et coworking), une résidence d‘accueil, une résidence de soins et seniors et nombre de logements notamment dans la tour Belval IV.

Plus de petits commerces

Mais attention, prévient Vincent Delwiche, «Belval ne doit pas devenir une ville où l'on vient simplement travailler ou dormir». Il est donc temps de penser au bien-vivre des habitants. Ainsi, multiplier les «petits commerces» pour donner une âme au quartier devient une priorité.

De nouvelles enseignes sont attendues dans la galerie du Belval Plaza, mais l'arrivée d'autres services est envisagée. Bien évidemment, bars et restaurants - végétalien compris - s'établiront notamment près de la Place des Bassins. Mais même un boulanger viendra s'établir.

La Place des Bassins deviendra le point de convivialité fort à l'avenir pour Belval.

Un centre sportif attendu

Avec la venue des familles, Belval se devait d'avoir «ses» écoles. En 2020, du côté de Sanem, les premiers enfants pourraient être accueillis dans l'école précoce et fondamentale. Une école différenciée sera aussi ouverte. La structure accueillera des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Elle complétera l'offre éducative qui compte déjà l'Université de Luxembourg et le Lycée Belval.

Un centre sportif figure également au programme. Il comprendra une piscine et une salle de sports. L'équipement servira aussi à la formation des futurs enseignants des cours de sport scolaire. Aucune date de livraison n'a pu être confirmée pour le moment.

Voilà des annonces qui raviront les quelque 17.000 personnes fréquentant quotidiennement les diverses installations de Belval. Tout comme elles feront le bonheur des futurs occupants des Capelli Towers (une centaine de logements) livrées fin 2019 ou les familles qui logeront dans l'Omnia Tower. Une des dernières tours à sortir de terre.

Belval en huit chiffres Qui aurait pu imaginer, à la fermeture des hauts-fourneaux en 1997, que Belval allait devenir ce quartier comptant en 2018: • 3.000 résidents

• 5.700 élèves et étudiants

• 8.500 emplois

• 200 entreprises, administrations et commerces

• 213.000 m2 de bureaux (soit 5% du stock de bureaux national)

• 1.050 Mio de m2 vendus (soit 78% du potentiel du site)

• 123.000 m2 de logements (dont 923 appartements et maisons et 668 logements étudiants)

• 100% : commercialisation achevée pour les appartements de Belval Nord & Terrasse des Hauts-Fourneaux.





3 Le campus universitaire de Belval sera complété, en 2020, par l'ouverture de trois écoles. Photo: Guillaume EPP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le campus universitaire de Belval sera complété, en 2020, par l'ouverture de trois écoles. Photo: Guillaume EPP Le bâtiment Rouden Eck se situe à l’angle du boulevard du Jazz et de la porte de France. Il sera occupé par un nouvel hôtel, des restaurants, des commerces, des bureaux et des logements. Photo: Guillaume EPP Naos, un des derniers nés, comptera deux cellules commerciales au rez-de-chaussée. Photo: Guillaume EPP