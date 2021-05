A Steinfort, la nouvelle station d'épuration qui vient d'entrer en fonction traitera les eaux sales des ménages de Hagen, Kahler, Kleinbettingen et Steinfort mais aussi des communes belges de Fingig, Clemency et Grass.

Luxembourg 4 2 min.

Belgique et Luxembourg lavent leurs eaux sales en famille

Patrick JACQUEMOT A Steinfort, la nouvelle station d'épuration qui vient d'entrer en fonction traitera les eaux sales des ménages de Hagen, Kahler, Kleinbettingen et Steinfort mais aussi des communes belges de Fingig, Clemency et Grass.

(pj avec Luc Ewen) Installée au Grand-Duché mais binationale : telle est la particularité de la nouvelle station d'épuration de Steinfort a pour vocation de traiter quelque 275 m3/h d’eau en provenance aussi bien du Luxembourg (81%) que de Belgique. De quoi améliorer sur un même territoire la qualité des eaux de l'Eisch et de l'aval de la Moselle.

Le pays rattrape son retard sur la qualité de l'eau De la protection de la ressource au traitement des eaux usées, Raymond Erpelding estime que le Grand-Duché progresse bien. Entretien avec l'ingénieur luxembourgeois qui vient de prendre la présidence de l'Association européenne de l'eau.

«Op Scharlach» est ainsi un projet partagé par les deux syndicats voisins Idelux-Eau et Sidero. Et depuis lundi, sa montée en puissance va s'étaler dans le temps. Pour l'heure, l'équipement accueille et traite les eaux des seuls habitants de Hagen, Kahler, Kleinbettingen et Steinfort. Mais dès août prochain, le collecteur sud amènera le flux issus des ménages de Fingig, Clemency et Grass. Sachant qu'est aussi étudié le prochain raccordement avec le réseau d'assainissement des villages de Sélange, Barnich, Autelbas, Sterpenich et Rosenberg.



L'investissement avait été rendu nécessaire car l'ancienne station d'épuration à Steinfort était devenue sous-dimensionnée. Rattrapée par une augmentation conséquente de la population sur cette zone frontière. Et c'est tout naturellement que le bourgmestre de Steinfort Guy Pettinger (LSAP) s'est tourné vers ses voisins de la Province du Luxembourg. Et la réponse n'a pas tardé : oui, évidemment, les petites communes belges des environs étaient particulièrement intéressées pour se raccorder (et cofinancer) pareil équipement capable de gérer les volumes émis par 15.600 équivalents-habitants.

Au terme de cet investissement de 17,5 millions d'euros, l'ensemble des habitations côté belge seront reliées à une station de traitement (ce qui n'était pas le cas précédemment). Et chez les voisins, on se félicite de ce branchement sur une station aux normes environnementales bien plus exigeantes côté luxembourgeois.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay

A noter que, comme pour les douze autres stations d'épuration en service au Grand-Duché, Steinfort fera elle aussi l'objet des mesures du LIST en matière de recheche des traces de covid dans les eaux usées. Avec cette particularité qu'il sera possible sur site de distinguer les résultats provenant d'un pays ou de l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.