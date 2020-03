BEI, l'Uni, Post... frappées à leur tour

La Cour de justice européenne et Ceratizit sont venues aussi allonger la liste des sites luxembourgeois qui ont dû réagir face à la montée en puissance de l'épidémie de covid-19.

Patrick JACQUEMOT

Moins de vingt-quatre heures après le point fait par Xavier Bettel et trois de ses ministres sur l'épidémie de coronavirus et les mesures prises par l'Etat, la situation a pris un tournant ce jeudi avec l'annonce par trois institutions que certains de leurs personnels avaient été testés positifs au covid-19 et d'autres mis en quarantaine par précaution. Ainsi, la Banque européenne d'investissement a exigé que ses employés travaillent à domicile. Soit plus de 2.000 personnes directement invitées à ne plus se rendre sur le Kirchberg.

Recrudescence Ce jeudi matin, la direction de la Santé a informé qu'en une journée douze nouvelles infections avec le coronavirus COVID-19 ont été diagnostiquées.Une transmission locale a été constatée pour deux cas. Une information importante alors que jusqu'à présent l'épidémie trouvait son origine à l'étranger.

Pour assurer la continuité du service, les responsables administratifs ont décidé de diviser en deux leur effectif, à compter de lundi prochain. Une moitié travaillera à distance et l'autre au bureau, en changeant toutes les deux semaines.

Un peu plus tôt, la Cour européenne de justice (CJUE), elle, avait fait le choix de limiter la fréquentation de son bâtiment aux seules audiences essentielles. «Avec ce dispositif adapté, l’activité juridictionnelle peut être poursuivie tant que la situation sanitaire le permet, sans préjudice de son éventuelle évolution.»

Si aucun cas n'a pour l'heure été enregistrée dans les trois tours abritant la CJUE, les quelque 2.300 salariés sont informés des consignes sanitaires à respecter. Fini donc, si possible, les poignées de mains et les bises pour se saluer.

Ceratizit isole ses frontaliers lorrains Les sites de Mamer, Livange et Nierderkorn de la société Ceratizit devront se passer de leurs employés vivant en région Grand Est. L'entreprise a fait ce choix sanitaire dans l'urgence pour tenter d'éviter toute contamination venant de la «région la plus infectée de France» au coronavirus. La décision impacterait directement près de la moitié des 1.300 agents de la firme spécialisée dans la production de pièces en carbure.

De son côté, Post a confirmé qu'un de ses membres avait effectivement été diagnostiqué positif au covid-19. L'employé concerné vit à l'étranger et a été isolé dans son pays de résidence. Selon le groupe, l'homme (travaillant dans un service administratif) n'aurait eu aucun contact avec des clients. Par contre, ses collègues ont tous été informés de la situation et travaillent depuis leur domicile désormais. De quoi sérieusement semer le doute au sein du premier employeur privé du pays.

A l'Université de Luxembourg, quatre étudiants ont été placés en quarantaine. Ils ne présentent toutefois pas de signes de la maladie, assure la direction de l'UNI mais «ont été en contact avec une personne infectée par le Covid-19». Par précaution, les trois cours suivis par ces étudiants ont été annulés jusqu'à la fin de la semaine.

A situation nouvelle, adaptation aussi côté enseignants. Ces derniers se préparent à l'éventualité de devoir dispenser des cours en ligne à partir de la semaine prochaine. Et l'UNI d'encourager d'ores et déjà chaque professeur ou intervenant «à tester les outils de remote teaching et à se familiariser avec eux».

Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) va aussi tester de son côté les possibilités de travail en mode digital pour une semaine. Dans ce contexte, les responsables de l'UNI demandent à chaque employé de ramener chaque soir son ordinateur portable à la maison.