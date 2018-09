Bee-secure lance une nouvelle campagne pour sensibiliser le public à l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d'une relation amoureuse. Le public est invité à venir faire part de son expérience.

Bee Secure: venez raconter votre histoire d'amour sur le net

Virginie ORLANDI

Bee-secure lance une nouvelle campagne sur l'impact d'internet sur les relations personnelles. Hyperconnexion, mentions "j'aime" ou encore jalousie numérique, l'organisme a tenté de rassembler dans cette campagne toutes les facettes d'un monde qui dépasse parfois ses utilisateurs.

"Chaque année, nous tentons de voir les thèmes qui préoccupent le plus le public", raconte Georges Metz, directeur du Service National de la Jeunesse (SNJ), "et celui de l'impact des réseaux sociaux et d'internet sur la vie des gens nous est apparu comme primordial. Beaucoup de personnes ne savent plus comment se comporter face au phénomène qui touche aussi bien les adolescents que les adultes".

Les médias et les nouvelles technologies permettent de faire plus facilement connaissance avec d'autres personnes et communiquer tout le temps est devenu une habitude pour beaucoup de personnes.

"Nous essayons de faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent parfois laisser de côté leur portable et profiter simplement de la vie de famille ou d'un dîner entre amis", poursuit Jutta Gansemer de l'AFP, "cela peut paraître compliqué pour certaines personnes qui sont désormais habituées à être connectées en permanence".



Cinq thèmes en neuf mois

Bee-secure lance donc cette nouvelle campagne et appelle les gens à venir témoigner de leurs expériences bonnes ou mauvaises. Entre novembre 2018 et juillet 2019, des vidéos sur cinq thèmes différents vont être diffusées sur le site internet de Bee-secure. Elles vont être réalisées avec les témoignages des personnes qui vont pouvoir s'exprimer face caméra.

Comment se comporter sur les réseaux sociaux et applis de rencontres, comment faire la différence entre une romance moderne et une arnaque amoureuse, gérer sa propre image sur internet, jalousie numérique ou encore comment faire avec les réseaux sociaux à la suite d'une rupture amoureuse, tels sont les aspects que la campagne va aborder durant les huit prochains mois.

Elle va débuter en novembre et durera jusqu'à l'été. Les écoles, les maisons relais et les espaces pour les jeunes vont être sensibilisés mais on pourra la trouver également dans les communes et sur les réseaux sociaux.



Si vous voulez participer, vous pouvez contacter Bee-secure à l'adresse suivante: lovestories@beesecure.lu.