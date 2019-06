Becca entend «rectifier un certain nombre de faits»

Par la voix de son avocat, l'homme d'affaires Flavio Becca réfute l'amalgame fait par la presse entre l'affaire «Livange/Wickrange» et le volet «montres de luxe»

Marc AUXENFANTS Par la voix de son avocat, l'homme d'affaires Flavio Becca réfute l'amalgame fait par la presse entre l'affaire «Livange/Wickrange» et le volet «montres de luxe»

Maître André Lutgen, l’avocat de Flavio Becca s’est exprimé devant la presse ce mercredi, en réponse à un article diffusé mardi sur les médias: «Suite à l’article paru dans RTL online en date du 4 juin 2019 et repris fidèlement par les autres organes de presse, il convient de rectifier un certain nombre de faits. L’affaire dite «Livange/Wickrange», qui n’a absolument rien à faire avec les deux pourvois en cassation, a fait l’objet d’une enquête séparée de la part de la police judiciaire sur demande de la Chambre des députés», a précisé l’avocat. L’accusation porte avant tout sur les soupçons de «détention de blanchiment» et d’«abus de biens sociaux», allégations que Flavio Becca a par ailleurs démenties.

Actif dans le football allemand

Ce dernier nie également les affirmations concernant les montres de luxe, qui seraient selon lui «des investissements dans l'intérêt de la société». Flavio Becca a par ailleurs investi dans le sport, en accordant un prêt de 2,6 millions d’euros, au FC Kaiserslautern, un club du championnat allemand de troisième division de football. Le montant de la transaction sera converti en fonds propres cet été. Le partenaire financier Quattrex a, quant à lui versé 2,5 millions d’euros plus des primes liées à la performance.