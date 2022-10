La ministre de la Santé réagit aux propos de l'AMMD sur le «manque de dialogue» et affirme vouloir trouver des solutions encore cette année concernant l'indemnisation des gardes.

Paulette Lenert répond aux critiques

«Beaucoup de choses ont été exagérées»

Thomas BERTHOL La ministre de la Santé réagit aux propos de l'AMMD sur le «manque de dialogue» et affirme vouloir trouver des solutions encore cette année concernant l'indemnisation des gardes.

Deux camps, deux visions entre le ministère de la Santé et l'AMMD (Association des médecins et médecins-dentistes) concernant la politique de santé? «Je ne vois pas cette divergence. Nous sommes d'accord sur de nombreux points dans notre analyse, beaucoup de choses ont été exagérées», a assuré Paulette Lenert (LSAP) mardi, en marge du lancement officiel de l'Observatoire national de la Santé.

«C'est du chantage et c'est inacceptable!» Les médecins étaient remontés lors de la dernière assemblée générale à l'égard de la politique de santé menée par le gouvernement.

La ministre de la Santé considère que «le dialogue est très bon avec les différents partenaires autour du Gesondheetsdesch (table santé)». Marc Peiffer, secrétaire adjoint de l'AMMD pour le secteur hospitalier, avait estimé la semaine dernière que cette réunion était une «farce» où le «dialogue n'existe pas». Le représentant de l'association plaidait pour que les politiques écoutent les médecins parce qu'ils connaissent «mieux le terrain».

Pas assez de dialogue avec l'AMMD ? Une critique que réfute Paulette Lenert: «Je dois dire qu'il n'a pas été très intensif l'année dernière, mais je souligne que cela ne dépend pas de moi. Nous avons présenté avant l'été les grandes lignes du plan national santé, chacun avait alors l'occasion de s'exprimer. J'ai proposé la semaine dernière une rencontre bilatérale avec l'AMMD, mais elle n'a pas répondu à cette offre.»

Guillaume Steichen, secrétaire général de l'association des médecins, livre néanmoins une autre version des faits: «Lorsque l'organisateur de l'entrevue a demandé si nous viendrons à l'entrevue nous lui avons écrit que nous étions dans l'impossibilité d'honorer l’invitation en raison de la tenue de notre assemblée générale extraordinaire qui se tenait le même jour et dont la date avait été arrêtée avant l'invitation des deux ministres Paulette Lenert et Claude Haagen (LSAP).»

Des solutions pour les gardes encore cette année

Parmi les points de blocage dans les négociations concernant l'indemnisation des gardes dans les hôpitaux, figure le périmètre horaire concernant les astreintes. «Le ministère n'est prêt à payer les gardes que durant 13h au lieu de 24h», déplore Alain Schmit, président de l'AMMD. Mercredi dernier, l'AG des médecins s'est clairement opposée à une telle mesure, en brandissant un carton rouge à la politique de santé menée actuellement.

«Nous n'avons aucun intérêt à faire fuir nos médecins» Le travail médical dans les hôpitaux présente de nombreux avantages, affirme la Fédération des hôpitaux. Mais selon elle, l'attractivité du secteur hospitalier doit être renforcée.

La vice-Première ministre défend un tout autre point de vue: «Le gouvernement met à disposition une enveloppe de 44 millions d'euros pour l'indemnisation des gardes. La plage horaire est un point de divergence. Nous proposons de payer la nuit où il y a aussi de la pénibilité et pas en journée où les médecins sont de toute façon sur leur lieu de travail. Et pour les weekends et jours fériés, ce sera bien sûr 24 heures.»

Une chose est sûre à ce stade, ces négociations ne devraient pas s'éterniser, à en croire Paulette Lenert. «Les médecins travaillent et font leur garde, ils ont le droit à une rémunération. Je pars toujours du principe que nous allons trouver un accord et si ce n'est pas le cas, on verra comment nous allons procéder dans ce dossier avec Claude Haagen (ndlr: ministre de la Sécurité sociale)». La ministre de la Santé dit miser sur une solution d'ici la fin de l'année. La semaine dernière, elle avait déclaré au micro de 100.7 que si les négociations n'aboutissaient pas, des accords seraient conclus au cas par cas avec les hôpitaux. Ces propos n'ont pas manqué de faire bondir Alain Schmit. «C'est du chantage et c'est inacceptable!», avait dénoncé le président de l'AMMD.

Quadripartite santé ce mercredi

Dans ce contexte tendu, ces deux parties se retrouveront avec les autres acteurs du milieu médical ce mercredi au domaine thermal à Mondorf-les-Bains lors de la réunion du comité quadripartite en matière d'assurance maladie-maternité. Ce comité fera le point sur «l'avancement des travaux du groupe de travail ''soutenabilité financière'', créé lors du dernier comité quadripartite en mai dernier, en vue de dégager des pistes afin d'assurer un équilibre financier du budget de l'assurance maladie-maternité», fait savoir le ministère de la Santé. Au programme figurera également «un état des lieux des améliorations de la prise en charge prévues en matière de la médecine dentaire».

