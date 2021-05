En ouvrant une liste de vaccination anti-covid last minute, le gouvernement a voulu bien faire pour ne pas gâcher de doses. Sauf que la formule est victime de son succès : énormément d'inscriptions pour quelques maigres possibilités.

Beaucoup d'inscrits, peu d'élus pour la dernière dose

Patrick JACQUEMOT En ouvrant une liste de vaccination anti-covid last minute, le gouvernement a voulu bien faire pour ne pas gâcher de doses. Sauf que la formule est victime de son succès : énormément d'inscriptions pour quelques maigres possibilités.

Du 30 avril au 8 mai, 23.500 résidents se sont inscrits sur la liste des personnes volontaires à être appelées, en dernière minute, pour recevoir l'une ou l'autre des doses vaccinales possiblement restantes dans les centres de vaccination du pays. Un joli succès mais qui va faire prendre tout son sens à l'expression «liste d'attente». Car celles et ceux qui se sont signalés vont devoir s'armer de patience avant d'être contactés. En effet, c'est au compte-goutte que les ''surplus'' se comptent.

Les doses résiduelles proposées aux Français Emmanuel Macron a révélé qu'à partir du 12 mai, les citoyens qui le souhaitent pourront s'inscrire sur une liste complémentaire pour recevoir des sérums non utilisées. Ce nouveau registre est ouvert à toute personne majeure, sans distinction.

Xavier Bettel et le ministère de la Santé avaient pourtant trouvé dans ce dispositif une bonne solution pour faire «qu'aucune dose ne soit gâchée». En tout cas sur le papier, car dans la réalité la manœuvre n'a qu'un impact bien limité. Dernièrement même le Premier ministre avait quelque peu tempéré son enthousiasme en reconnaissant qu'au terme des 90.000 premières injections, seules dix doses n'avaient pu être injectées dans les temps... «Je ne peux donc pas dire que toutes les personnes inscrites vont recevoir un appel donc.»

Bref, la gabegie tant redoutée quand les laboratoires peinaient à assurer les livraisons n'aura donc pas lieu. Cela avec ou sans les vaccinations last minute accessibles à toute la population âgée de plus de 18 ans, et alors que les autorités avaient mis en place (depuis mars) un protocole pour la redistribution des dernières doses.

Le même enthousiasme à la vaccination a également été ressenti après l'ouverture d'une liste spéciale pour les 30-54 ans acceptant de recevoir les injections AstraZeneca. Plus de 30.000 noms de volontaires ont été listés, assure le ministère de la Santé contacté par Radio Latina. Là encore, pas sûr que ce soit par ce biais que ces habitants soient invités à recevoir leur première piqûre. Il est en effet bien plus probable que ce soit par le mode habituel que les invitations ne leur parviennent au final.

