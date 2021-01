Avec 26 décès, 2020 apparaît probablement comme l'une des meilleures années en termes de sécurité routière, bien que pour le ministre de la Mobilité, le chemin reste encore long à parcourir.

Bausch veut «un changement de mentalité sur les routes»

Avec 26 décès, 2020 apparaît probablement comme l'une des meilleures années en termes de sécurité routière, bien que pour le ministre de la Mobilité, le chemin reste encore long à parcourir.

(ASdN avec Maximilian Richard) - Pour François Bausch (Déi Gréng), les statistiques d'accidents vont dans le bon sens, bien que des efforts soient encore nécessaires. Car après tout, il s'agit de «sauver des vies», rappelle-t-il à nos confrères du Luxemburger Wort.

«Selon les derniers chiffres bruts, 26 personnes sont décédées sur les routes en 2020. Pour autant, cette année est l'une des plus positives à ce jour en termes de sécurité routière. Ces dernières années, en moyenne, les chiffres sont inférieurs à 30, donc sur le long terme, la tendance est à la baisse. À titre de comparaison, en 2013, le nombre de tués sur la route était encore de 45.

Pourquoi des chiffres provisoires? Les chiffres bruts peuvent différer des statistiques définitives. Le décompte officiel inclut en effet les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant un accident. Ce nombre pourrait donc augmenter, mais aussi être revu à la baisse. En effet, tous les accidents mortels ne sont pas comptabilisés comme tels dans les statistiques officielles.

Le confinement du printemps pouvait pourtant laisser espérer un impact plus important encore sur les statistiques des accidents...

«Le volume du trafic n'a en fait baissé de façon spectaculaire que pendant une période relativement courte, de fin mars à fin avril. Or, il s'agit d'une période où il y a traditionnellement moins d'accidents. C'est en général à l'été ou l'automne que se produisent les accidents les plus graves.

Les usagers de la route ont en effet tendance à appuyer davantage sur l'accélérateur lorsque les conditions météorologiques sont bonnes. Vers la fin d'année, la baisse de visibilité entraîne également une augmentation du nombre d'accidents. Raison pour laquelle le confinement n'a pas vraiment eu d'impact sur les statistiques.



Pour le président de l'Association des victimes de la route, Raymond Schintgen, 2020 a été une année perdue en termes de sécurité routière. Entre autres, parce qu'il y a eu moins de discussions sur le sujet. Quelle est votre position sur la question ?

«Il est vrai que la crise sanitaire a été si dominante que toutes les autres questions ont été reléguées au second plan. La pandémie a bien sûr eu un impact terrible, mais la crise sera probablement terminée d'ici un an, un an et demi. En revanche, pour ce qui est de la mortalité routière, les chiffres sont élevés depuis des années. En Europe, environ 26.000 personnes meurent sur les routes chaque année ; dans le monde, ce chiffre est de 1,4 million. En comparaison, la pandémie a fait jusqu'à présent environ 1,8 million de victimes. J'aimerais voir un changement de mentalité au Luxembourg, et une plus grande volonté d'agir contre cette mortalité sur les routes.

Comment comptez-vous procéder ?

«Le changement ne peut devenir réalité que si les hommes politiques ont le courage d'agir et de faire face au débat. C'est ce que j'ai essayé de faire au cours de ces sept dernières années. Les chiffres montrent que des mesures telles que l'introduction des radars fonctionnent, même si j'ai été fortement critiqué au début. Nous avons sauvé de nombreuses vies et évité beaucoup de souffrances. Mais tout cela n'est pas suffisant. Chaque mort et chaque blessure est un de trop pour moi. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'ensemble de la société examine de plus près son comportement en matière de mobilité. Les gens doivent à nouveau être au centre de l'attention.

Le premier radar-tronçon du pays a été activé le long de la N11 entre Waldhof et Gonderingen. L'appareil a-t-il un effet escompté ?

«Oui, grâce au nouveau radar, un nombre beaucoup plus important d'usagers de la route respectent les limites de vitesse, car ils savent que des mesures sont prises sur toute la longueur de la route. L'appareil flashe encore régulièrement, mais pas autant que les radars fixes. Nous souhaiterions ainsi installer des radars similaires sur d'autres tronçons routiers dangereux. D'ici la fin de l'année, un radar de secteur sera installé dans le tunnel de Markusberg. L'objectif serait, à terme, d'équiper tous les grands tunnels du pays d'un tel dispositif.

Le radar de feux de la place de l'Etoile doit également bientôt entrer en service. Existe-t-il un calendrier plus précis pour cela ?

«La phase de test est déjà en cours, mais le dispositif ne devrait être opérationnel qu'en février.

Quels sont les premiers résultats de ces tests ?

«Les premiers résultats sur place sont effrayants. Des centaines d'usagers de la route ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse en une journée. La place de l'Etoile est un carrefour particulièrement dangereux à cause du tramway. C'est pourquoi mon appel est le même : ne passez pas au rouge. Je ne parle pas de l'orange, car le dispositif ne se déclenche que sur le rouge. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le radar mesure la vitesse. Ce ne sera pas le seul radar de feux de circulation. À l'intersection près de l'église de Hollerich, un autre dispositif sera installé dans un avenir proche. Nous devrons voir plus loin, bien que nous ne prévoyions certainement pas d'équiper chaque feu de circulation d'un radar.

D'autres nouveaux radars sont-ils prévus ?

«Pour l'instant, nous n'avons pas commandé d'autres appareils. Cependant, en plus de deux de ces radars, la police dispose également de six unités de radar mobile installées dans des fourgons civils. L'autorité est donc assez bien équipée. Nous ne voulons pas non plus d'un État de surveillance. Mais il est important pour chaque usager de la route de savoir que les infractions seront sanctionnées.

Contrairement aux autres usagers de la route, les cyclistes ne disposent pas de plaque d'immatriculation et peuvent donc s'en tirer à bon compte...

«J'ai un problème avec ceux qui ne se comportent pas correctement et qui pointent du doigt une autre personne qui ne se comporte pas non plus correctement. Un cycliste reçoit une contravention tout autant qu'un automobiliste s'il se fait prendre. Cependant, si vous vous tenez dans une intersection et que vous observez les usagers de la route qui brûlent des feux rouges, les résultats sont clairs. La plupart des infractions sont commises par des automobilistes. En fin de compte, il s'agit simplement d'une question de sensibilisation.

En 2020, avec la pandémie, de plus en plus de personnes ont redécouvert le vélo comme moyen de transport. Comment la sécurité routière de ces cyclistes sera-t-elle améliorée ?

«En 2021, nous avons prévu une campagne de sensibilisation à grande échelle dans ce contexte. Comme tous les autres usagers de la route, les cyclistes doivent être sensibilisés. Il existe également un point de conflit majeur entre les piétons et les cyclistes. C'est pourquoi je demande toujours aux municipalités de créer des infrastructures séparées pour les vélos. Les cyclistes doivent être protégés des autres voitures et les piétons, des cyclistes.»

