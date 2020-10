Si les préconisations sanitaires du gouvernement plaident pour une poursuite durable du travail à domicile, la rentrée a, semble-t-il, sonné la fin de l'accalmie. Routes et autoroutes sont à nouveau saturées. Le ministre des Transports fait le point dans le Bassin minier.

Bausch s'explique sur la salve de travaux dans le Sud

Si les préconisations sanitaires du gouvernement plaident pour une poursuite durable du travail à domicile, la rentrée a, semble-t-il, sonné la fin de l'accalmie. Routes et autoroutes sont à nouveau saturées. Le ministre des Transports fait le point dans le Bassin minier.

(DH) - Malgré le fait que de nombreux salariés profitent encore du télétravail, la situation du trafic routier dans le sud du pays ne va pas sans poser problème. L'A3 apparaît complètement saturée aux heures de pointe alors que du côté de l'A4 le tronçon entre Mondercange et Esch-sur-Alzette est devenu «extrêmement compliqué et même dangereux» à emprunter selon la députée Nancy Kemp-Arendt (CSV).

De plus, et toujours dans le même secteur, d'autres points noirs ont vu le jour. C'est ainsi que la route menant de Schifflange à Foetz est fermée et une déviation de l'A13 vers l'A4 en direction de Foetz est indiquée. Parallèlement, le CR169 entre Pontpierre et Leudelange restera fermé jusqu'au 19 octobre alors que la route qui relie Pontpierre à Reckange-sur-Mess reste amputée d'une voie. Cela fait beaucoup pour un secteur déjà habituellement très fréquenté. C'est pourquoi la députée s'est fendue d'une question parlementaire à l'adresse de François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Pour ce dernier, l'explication des problèmes rencontrés par les usagers de la route résulte d'une part du congé collectif, qui a retardé l'avancement ou l'achèvement des travaux, et de la densité de la population du Bassin minier.

Pour ce qui est de la dangerosité de l'A4 au niveau de Foetz, le ministre des Transports qualifie la situation de «difficile à gérer». Dans ce secteur la solution préconisée, mais seulement «à moyen terme» consiste en un système de détection automatique du trafic dans le cadre du développement du centre de Contrôle et information du trafic sur les autoroutes (CITA).

Par ailleurs, François Bausch a indiqué que des études sont actuellement en cours concernant l'échangeur de Foetz dans le cadre du réaménagement multimodal de l'A4. D'autres mesures de sécurité supplémentaires sont prévues, notamment la pose de plusieurs panneaux d'information en temps réel dans le sens Bettembourg-Esch-Cessange et entre le rond-point Raemerich et Hollerich.

Le ministre a par ailleurs indiqué que lors de l'aménagement du CR169, débuté le 24 août, trois accidents se sont produits sur l'A4 entre Mondercange et Esch. Toujours à propos du CR169, le tronçon Schifflange-Foetz sera «vraisemblablement fermé jusqu'au 17 octobre» pour permettre à la commune de Schifflange la renaturation de la Kiemelbach.

