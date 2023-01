Les Verts restent encore très discrets sur les élections législatives, alors que les autres partis ont déjà commencé à se positionner. Le vice-Premier ministre François Bausch estime que Sam Tanson serait une bonne candidate pour déi Gréng.

Bausch recommande Sam Tanson pour mener la liste des Verts

Thomas BERTHOL Les Verts restent encore très discrets sur les élections législatives, alors que les autres partis ont déjà commencé à se positionner. Le vice-Premier ministre François Bausch estime que Sam Tanson serait une bonne candidate pour déi Gréng.

Les partis politiques dévoilent au fur et à mesure leurs cartes pour les élections législatives dont le scrutin est fixé au 8 octobre prochain. Alors que vendredi dernier, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a mis fin au suspense en se disant «prête» à être tête de liste du LSAP lors de la réception du Nouvel An du parti socialiste à Schengen, les Verts restent encore assez discrets sur les candidats qui défendront les couleurs du parti pour les législatives.

Invité ce lundi sur RTL radio, le ministre de la Mobilité et de la Défense François Bausch a réaffirmé qu'il ne souhaitait pas faire partie d'un prochain gouvernement. Il se lancera toutefois dans la course pour être élu député. François Bausch recommande à son parti que la tête de liste soit incarnée par une candidate. La ministre de la Culture et de la Justice Sam Tanson serait «la personne la plus appropriée» selon lui.

Sam Tanson est la seule écologiste à figurer dans le Top 10 des personnalités politiques jugées sur leurs «sympathie et compétence». Dans le dernier sondage effectué par Ilres pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL, elle se hisse à la neuvième place.

La question sera réglée après les communales

«Avoir une tête de liste au niveau national est discuté au sein du parti, mais pour le moment nos statuts ne prévoient pas une telle option. Je suis plutôt sceptique sur le fait de changer les statuts à quelques mois des élections», avait récemment déclaré la ministre de la Culture au micro de la radio publique 100.7. Serait-elle prête à défendre les idées des Verts lors de débats à la radio ou à la télévision? «Je peux envisager tout ce que mon parti peut imaginer pour moi.»

Sollicité, le coprésident du parti Meris Sehovic indique que la question des législatives sera réglée après les communales. Les ministres écologistes Henri Kox, Sam Tanson ou Claude Turmes seront-ils en première ligne pour défendre les idées des Verts? Réponse de l'intéressé: «Nous avons plein de talents.» Déi Gréng devrait présenter cette année à nouveau deux têtes de liste par circonscription. François Bausch a dit sur RTL souhaiter que cette représentation soit paritaire.

Qu'en est-il des autres partis? Paulette Lenert se présentera donc dans la circonscription de l'Ouest. Il n'y aura donc pas de duel direct avec le Premier ministre Xavier Bettel (DP) dans le centre. Le chef du gouvernement n'a pas caché ses ambitions de vouloir rester Premier ministre lors de la prochaine législature lors de son interview du Nouvel An sur RTL.

Du côté du CSV, le coprésident du parti chrétien-social Claude Wiseler a fait savoir lors d'un comité national du CSV qu'il n'est «définitivement pas disponible comme tête de liste». Dans un entretien accordé au Luxemburger Wort, il a confié que le CSV mènera la campagne des législatives également avec une tête de liste nationale. Le choix définitif doit avoir lieu après les élections communales: «Mais il ne s'agit pas seulement de cette personne, mais de construire autour d'elle toute une équipe qui s'assemble harmonieusement comme un puzzle.»

