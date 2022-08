Après les critiques des associations concernant le tracé du tram prévu sur l'avenue de la Porte-Neuve, le ministre de la Mobilité dénonce des «contre-vérités» dans une lettre ouverte.

Bausch réagit aux critiques du tram à la Porte-Neuve

«Il est et il ne se sera pas prévu de faire passer le tram par le parc de la Ville», assure François Bausch (déi Gréng) dans une lettre ouverte envoyée à la presse. Le ministre de la Mobilité réagit ainsi aux inquiétudes et critiques exprimées par des associations, dont natur an emwelt, concernant l'extension du tracé du tram à l'avenue de la Porte-Neuve. Ces dernières craignent qu'une partie de la verdure le long de la Kinnekswiss ne soit endommagée en raison des travaux.

«Le débat a soit manqué de contexte, ou des suppositions ont été communiquées, que je ne veux pas laisser sans réponse», écrit d'emblée François Bausch. Ce dernier rappelle que le tram a un rôle clé à jouer dans le plan national de mobilité 2035.

Des lignes plus directes

À cette échéance, 400.000 déplacements supplémentaires sont attendus au sein de la capitale et dans les communes aux alentours: «Nous avons tous intérêt de concevoir la ville dans les prochaines années de telle façon que ces 400.000 déplacements se fassent à vélo et par les transports en communs.»

Le ministre écologiste explique qu'un nouveau tracé sera réalisé par le boulevard Royal et l'avenue de la Porte-Neuve. Le tram en direction de la route d'Arlon, venant du Pont rouge, tournera à gauche au rond-point Schuman. La ligne existante se dirige vers l'allée Scheffer puis vers la place de l'Etoile. «Nous devons éviter que les lignes de tram se gênent mutuellement dans le centre de la capitale», explique François Bausch. D'où la bifurcation en direction de l'avenue de la Porte-Neuve.

Selon François Bausch, cet itinéraire permettra de mettre en place un réseau tram circulant plus souvent avec des lignes plus directes, ainsi que d'éviter des problèmes de circulation sur le réseau.

«On peut maintenant débattre hors contexte sur des rails de 350 mètres à la Porte-Neuve et dire des contre-vérités. Mais la question qu'il faudrait plutôt se poser est de se demander quelle mobilité nous souhaitons à l'avenir dans notre ville, y compris l'avenue de la Porte-Neuve qui aujourd'hui comprend une surface de 20 mètres en macadam largeur et quatre voies pour bus et voitures», se défend le ministre en charge de la Mobilité.

Il faut se demander quelle mobilité nous souhaitons à l'avenir dans notre ville. François Bausch, ministre de la Mobilité

Il assure qu'après le chantier dans ce périmètre, que l'avenue de la Porte-Neuve, ainsi que le parc de la Ville «seront plus jolis et verts qu'avant». François Bausch souligne également qu'aujourd'hui 80.000 personnes utilisent quotidiennement le tram et que la capitale est devenue plus belle après le chantier du tram.

Suite aux critiques des associations, la société Luxtram avait assuré qu'aucune partie de la Kinnekswiss ne serait arrachée et que la partie du parc urbain située le long de la ligne sera préservée dans la mesure du possible.

Pour le ministre écologiste, il n'y a pas de temps à perdre pour répondre à la crise climatique, comme l'ont montré les records de températures cet été.

La première ligne du tram de 16 kilomètres qui doit être achevée dans deux ans permettra de constituer un véritable réseau de tram selon François Bausch. La prochaine extension du réseau se fera à partir du 11 septembre prochain en direction de Bonnevoie.

