De 2020 à 2022 inclus, les effectifs de la police grand-ducale seront étoffés «comme jamais jusqu'ici», a promis vendredi le ministre de la Sécurité intérieure. A partir de ce samedi et durant un mois les inscriptions sont ouvertes pour la carrière C1 d'inspecteur.

Bausch promet un recrutement «substantiel» de policiers

(MF) – L'accord sur le paiement des heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail signé le 17 juin va améliorer les conditions de travail des policiers mais ne résoudra pas, dans l'immédiat, le problème récurrent du manque d'effectif au sein des commissariats.

Le ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch (déi gréng), avait essuyé un refus catégorique du Syndicat national de la Police grand-ducale (SNPGL) après avoir émis l'idée de recruter des ressortissants de l'Union européenne pour étoffer ses rangs.



Sachant bien que jusqu'ici «ce sont surtout les fonctionnaires retraités qui ont été remplacés» et qu'aujourd'hui les policiers doivent assurer la sécurité de 820.000 personnes en journée (dont 200.000 frontaliers), soit près du double d'il y a vingt ans, François Bausch a annoncé ce vendredi un «recrutement substantiel» de policiers.

Photo: Gerry Huberty

Sans chiffrer précisément pour l'heure le «plan de recrutement» qui est toujours discuté en coulisses avec les syndicats, le ministre a simplement indiqué, du bout des lèvres, que «plus de 100 policiers supplémentaires seraient recrutés par an» sur les trois années à venir. Les infrastructures de l'école de police et ses effectifs seront également boostés.



La conférence de presse à laquelle participaient le ministre de la Sécurité intérieure et le directeur général-adjoint de la police, Donat Donven, avait pour but premier de présenter la nouvelle campagne médiatique lancée par la police pour recruter.



Comptant 2.300 personnels policiers et civils dans ses rangs, la police a obtenu une enveloppe de 120.000 euros de son ministère de tutelle, pour vendre son attractivité en tant qu'employeur (c'est l'une des plus grandes administrations du pays) et attirer concrètement de nouvelles recrues. Série de vidéos, affiches, autocollants sur 200 voitures, tapage sur les réseaux sociaux et sites web, tout est bon pour vanter la diversité des métiers et des carrières.



Inspecteurs activement recherchés



«Komm och du bei d'Police». Tout en luxembourgeois, une première campagne de recrutement démarre ce samedi 29 juin et durera jusqu'au 31 juillet pour inciter tous ceux qui le souhaitent à s'inscrire à l'examen-concours du cadre policier C1. A l'issue de ce concours, 60 places d'inspecteurs seront proposées aux plus téméraires. En septembre suivra le recrutement de 40 personnes externes pour entrer dans la carrière B1, créée suite à la récente réforme.



De nouvelles recrues qui seront affectées dans des commissariats, où elles travailleront sur le terrain dans le domaine de la prévention et de la répression des infractions mais aussi en intervenant dans des situations d'urgence

Grande journée de la police ce dimanche



Le recrutement sera évidemment au cœur de la grande journée de la police organisée ce dimanche 30 juin à partir de 10 heures au nouveau terrain de football près du parc municipal de Mersch. La police en fait la promotion via Twitter:



Plus que quelques jours : La grande Journée de la Police aura lieu le 30 juin 2019 à Mersch ! Découvrez désormais le programme. Plus d’informations aussi sur https://t.co/NUL481eWWu pic.twitter.com/3pC8vogGHX — Police Luxembourg (@PoliceLux) 20 juin 2019