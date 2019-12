Présenté par Eurostat comme le pays le plus victime de vol de voiture, le Grand-Duché serait bien plus sûr, selon François Bausch, ministre de la Sécurité intérieure. Et ce dernier d'avancer de nouveaux chiffres, issus des calculs de la police.

Bataille de chiffres autour des vols de voiture

(DH) - Les données publiées par Eurostat début novembre indique que le Luxembourg détient une peu reluisante première place au niveau européen. En effet, selon l'office statistique, le taux de vols de voitures serait le plus élevé au sein de l'UE. Une donnée que conteste fermement le ministre de la Sécurité intérieure François Bausch (Déi Gréng).

Selon les calculs d'Eurostat portant sur 2015, 2016 et 2017, le pays serait en moyenne victime de 328 vols de voitures pour 100.000 habitants. Un chiffre qui serait, et de loin, le plus élevé de l'Union européenne puisque les voisins français, belges et allemands se classent aux 5e, 8e et 17e places. Le Danemark, quant à lui, affiche quatre vols pour 100.000 habitants.

«Les statistiques publiées par Eurostat diffèrent des statistiques de la police grand-ducale», répond François Bausch à une question parlementaire sur le sujet posée par Nancy Kemp-Arendt (CSV). «Le Luxembourg se classerait dans les statistiques d'Eurostat sur la période 2015-2017 avec une moyenne de 54,83 véhicules volés sur 100.000 habitants en 20e position et non pas en première position», indique-t-il encore, chiffres à l'appui.

Pour rappel, en 2016, le Luxembourg comptait 662 voitures particulières pour 1.000 habitants. A titre de comparaison, l'Italie en dénombrait 625 et la Roumanie 261.

«Le taux d'élucidation pour 2018 fut de 21,5%», conclut-il sans apporter les précisions demandées par Nancy Kemp-Arendt, notamment au sujet du nombre de voitures volées immatriculées au Grand-Duché.