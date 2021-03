Si le gouvernement entend mettre l'accent sur les véhicules fonctionnant à 100% sur batterie, la House of Automobile alerte sur une stratégie jugée trop restrictive. Avec le risque ultime de détourner le consommateur de ces motorisations.

Basculer «de manière intelligente» vers l'électromobilité

(ASdN) - Bien que destinées à encourager l'acquisition d'un véhicule électrique, les primes «Clever fueren» pourraient-elles avoir l'effet inverse ? C'est du moins ce que craint la House of Automobile (HOA). Les nouvelles modalités de ces aides risquent en effet de «freiner le développement de l'électromobilité», alerte ainsi la confédération dans une lettre ouverte à Carole Dieschbourg (Déi Gréng) publiée ce mercredi.

«49% des véhicules devront être électriques d'ici 2030» Validé mercredi en Conseil de gouvernement, le dispositif de primes pour l'acquisition de véhicules «propres» s'étendra jusqu'au 31 mars 2022. A l'exception des aides pour les véhicules hybrides qui prendront fin «au 31 décembre prochain», indique la ministre de l'Environnement.

Un coup de klaxon qui intervient une semaine après les annonces de la ministre de l'Environnement. Mercredi dernier, cette dernière a en effet décidé d'accélérer les aides aux véhicules 100% électriques, aux dépens des voitures hybrides. Plus concrètement, dès le 1er avril, les aides à l'achat d'une voiture équipée d'un moteur électrique et d'un moteur thermique seront désormais réduites de 2.500 à 1.500 euros et prendront fin au 31 décembre prochain. Un abandon progressif «prévu dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat», justifiait alors Carole Dieschbourg.

Car aux yeux de la ministre, les voitures hybrides ne seraient de toute façon qu'une «technologie de transition». Un argument que réfutent fermement les acteur du secteur qui voient davantage le plug-in hybride comme «la porte d'entrée vers le tout-électrique». Selon la confédération, les moteurs thermiques auraient en effet encore de beaux jours devant eux, devant encore truster le sommet des ventes pendant une dizaine d'années. Pour une raison simple : «L’électromobilité n’a pas encore percé auprès du grand public», prévient-elle. Une réalité que ses membres constatent d'ailleurs «chaque jour sur le terrain».

La faute à une stratégie poussive. Pointant du doigt la volonté de «forcer» la transition énergétique du gouvernement, la HOA appelle à changer de méthode, appelant à «procéder de manière intelligente et durable». Plus concrètement, à «accompagner les citoyens progressivement dans cette voie». Et pour cela, les représentants du secteur automobile sont formels : les primes seraient «cruciales» pour atteindre l'ambitieux objectif d'un parc constitué à 49% de véhicules électriques d'ici neuf ans.

