«Bas les masques» demande Luxair

Patrick JACQUEMOT La compagnie aérienne luxembourgeoise réclame, notamment, que ses passagers puissent voler sans protection buccale. Pas sûr que l'association du transport aérien international n'ait entendu le message.

«Nous devons apprendre à vivre avec ce virus.» Aussi, après plus d'un an et demi d'épidémie et au vu de la régression de la vague d'infection (au Luxembourg comme en de nombreux pays du globe), Gilles Feith aimerait bien revoir les compagnies aériennes voler dans un ciel de normalité. Aussi, face à une clientèle prête à reprendre l'avion mais «frustrée à cause des restrictions », le CEO de Luxair en appelle aux gouvernements pour que ceux-ci «allègent» les restrictions liées au covid.

En effet, pour une compagnie internationale (et donc pour les passagers) passer par la voie des airs pour voyager relève encore du casse-tête sanitaire. Celui qui a pris les commandes de Luxair juste au décollage de la crise épidémique en vient même à reconnaître que les dispositifs en place, Etat par Etat, en sont venus à créer un «ensemble de règles complexes avec très peu de cohérence entre les pays». D'où son appel à plus d'homogénéité à l'échelle mondiale.

Et le directeur de se mettre au diapason de l'IATA (Association du transport aérien international). Elle aussi réclame «la suppression d’obstacles pour les voyageurs vaccinés ; la permission aux personnes testées, n’ayant pas accès aux vaccins, de voyager sans quarantaine ou le financement des tests par les gouvernements, afin qu’ils ne soient pas un obstacle économique aux voyages.» Des mesures qui pourraient d'autant plus se justifier selon Gilles Feith que le système de filtration de l'air en cabine est si performant que 99% des virus sont éliminés automatiquement, SARS-CoV2 compris.

Le CEO de Luxair se dit même favorable à voir «ceux qui le souhaitent de pouvoir retirer le masque dans l’avion». Après tout, toute personne présentant un CovidCheck valide peut se priver de la protection dans un restaurant, une salle de spectacle ou dans un stade.

