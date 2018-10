Dans le cadre du contrôle de poids lourds effectués par la police grand-ducale à l’occasion du jour férié de l’Unité en Allemagne sur l’autoroute A6 entre Sterpenich et l’échangeur Steinfort le mercredi 3 octobre de 9 à 22 heures, plusieurs barrages seront mis en place.

Barrages sur l'A6 et la N13 ce mercredi

En raison du jour férié en Allemagne, la police luxembourgeoise va s'assurer que les poids lourds ne prennent pas la direction de l'Allemagne. Voici les endroits où des barrages seront installés:



La voie lente de l’autoroute A6 en provenance de Sterpenich et en direction de l’échangeur Steinfort;

La N13 en provenance du rond-point Windhof et en direction de Garnich;

La bretelle d’accès de l’échangeur Steinfort en provenance de la N13 et en direction de Sterpenich;

Le tourne-à-droite de l’échangeur Windhof en provenance de la croix de Cessange de l’A6 et en direction de Garnich.

Le trafic en provenance de Sterpenich et de la croix de Cessange de l’autoroute A6 et en direction de Windhof est dévié via l’échangeur Mamer et la N6 jusqu’à Windhof.

Le trafic en provenance de Windhof et en direction de Garnich est dévié via la N6, l’échangeur Mamer, jusqu’à l’échangeur Sterpenich (E25) de retour sur l’échangeur Steinfort.

Le trafic en provenance de la croix de Cessange (A6) et en direction de Garnich est dévié via l’échangeur Sterpenich (E25) de retour sur l’échangeur Steinfort.

