Depuis longtemps déjà, les initiatives solidaires sont la clé de voûte du Service national de la jeunesse. Zoom sur le service volontaire, une expérience qui peut résolument changer une vie.

Barbara Daniel: «Les jeunes sont dans une quête de sens»

Arrivée en juin 2020 juste après la première vague du covid-19, Barbara Daniel est en charge de la coordination du Service volontaire des jeunes, de la division «Soutien à la transition vers la vie active». Elle nous a reçus dans son bureau situé sur les rives de Clausen. Anciennement affiliée au ministère de la Santé, ce nouveau challenge qu'elle relève avec succès s'inscrit profondément dans une volonté d'échange et d'enrichissement avec les «jeunes», dont elle vante la résilience et la motivation à faire don de leur temps et de leurs compétences.

Partir à l'étranger pour gagner en autonomie Sous-catégorie du programme Erasmus, le Service Volontaire Européen propose d'accompagner des jeunes dans leurs projets à l'étranger. Il permet également de développer l'autonomie de jeunes défavorisés: dans les deux ans à venir, une soixantaine d'entre eux franchiront les frontières pour s'ouvrir à d'autres cultures.

Madame Daniel, quel bilan faites-vous de ces deux dernières années un peu particulières?

Barbara Daniel: «Pour les équipes et les jeunes, cela a d'abord été très dur. Mais il n'en sort au final que du positif sur bien des plans! En effet, bien que les volontaires aient souffert d'être isolés et que les équipes ne pouvaient plus être aussi proches d'eux qu'habituellement, il a fallu très rapidement, comme dans toute crise, innover.

Cette innovation a été dans un premier temps d'avoir recours aux supports digitaux: les formations et le suivi propre à chaque jeune ont basculé sur Teams, Zoom… Le digital a été un formidable levier. Nous avons pu tester plusieurs sessions digitales, sur différents créneaux horaires, que nous avons ensuite décidé de pérenniser. Cela nous a finalement permis de toucher différents types de personnes qui n'étaient pas habituées de nos services avant, notamment des universitaires qui souhaitent faire ce qu'on appelle une année de césure. Ils pouvaient assister à ces sessions en ligne d'où qu'ils soient.

Nous nous sommes bien évidemment également adaptés aux mesures sanitaires lorsque le présentiel a pu reprendre, en scindant des groupes habituellement formés de 20 personnes à 10 personnes, ce qui change tout de suite les dynamiques de groupe usuelles. Toutes les activités ont donc été revues dans ce sens.

Nous avons aussi opté pour une campagne de visibilité plus poussée sur les réseaux sociaux, qui a donné de très bons résultats. Nous avons également participé à des foires virtuelles (Unicareers et Foire de l'étudiant), ce qui nous a permis de faire des sessions d'information auprès d'un public demandeur.

Pour devenir volontaire, il faut... Plusieurs conditions d'admission sont à remplir pour devenir volontaire: avoir terminé sa scolarité obligatoire; être âgé de moins de trente ans révolus au moment du début du service volontaire; parler au moins une des 3 langues officielles du pays: luxembourgeois, français ou allemand; être résident légal au Luxembourg; être enregistré en tant que volontaire auprès du Service national de la jeunesse (SNJ); avoir au moins 16 ans pour un service volontaire national, 18 ans pour un service volontaire européen ou de coopération.

Avez-vous actuellement plus ou moins de volontaires qu'avant?

«Nous avons la satisfaction d'avoir plus de volontaires qu'avant! Les chiffres étant basés sur le calendrier scolaire, nous comptons 457 nouveaux volontaires pour l'année 2020-2021. En comparaison, nous en avions 433 en 2020, 245 en 2018 et 331 en 2017.

Qu'en est-il des structures qui font les démarches pour les accueillir?

«Elles sont elles aussi en augmentation. Nous en comptions 18 en 2019. En 2021, ce chiffre est passé à 45. La crise nous a permis de prendre le temps de contacter plus d'organismes afin d'offrir des missions variées aux volontaires.

Quels sont, selon vous, les avantages à faire un service volontaire?

«Tout d'abord, la possibilité initiale hors crise de pouvoir choisir entre trois types de volontariat: national, européen ou de coopération (dans le monde entier). Ensuite, c'est une occasion unique de développer ses compétences, de redonner ce qu'on reçoit et de participer activement à la société, avec un accompagnement personnalisé offert à chacun tout au long de son expérience. Il faut aussi compter les possibilités de formations certifiantes.

Enfin, il faut savoir que lorsqu'un volontaire fait le choix de partir à travers l'Europe ou le monde, le SNJ pourvoit en grande partie à ses frais de départ (billets de train ou d'avion) et l'aide à s'installer. Le bilan de compétences qui lui sera remis à la fin de son expérience atteste de son engagement. Sans oublier que pendant son volontariat, chacun est affilié à la sécurité sociale et à la CCSS.

Comment avez-vous senti le moral les volontaires pendant cette période très troublée?

«Les jeunes ont été très investis pendant cette crise, ils aidaient les personnes âgées à faire leurs courses, ils ont confectionné des masques. Ils ont su montrer qu'ils étaient là et qu'ils étaient solidaires. On observe chez eux depuis quelques années maintenant une grande volonté de défendre des causes justes, comme l'environnement, la lutte pour l'égalité des droits, contre le racisme.

Un service volontaire révèle quelque chose de très positif sur la personnalité de celles ou ceux qui en font le choix. Barbara Daniel, Coordination du Service volontaire des jeunes

Ceux qui nous rejoignent sont dans une quête de sens. Faire un service volontaire n'a rien d'anodin, car on peut faire des stages rémunérés ou trouver des CDD ou des jobs étudiants. Un volontariat révèle quelque chose de très positif sur la personnalité de celles ou ceux qui en font le choix. C'est d'ailleurs très valorisant lors d'un entretien d'embauche par la suite, ou lors d'une candidature dans une école ou une université, car l'investissement qu'un service volontaire demande est notable.

Qu'en a-t-il été du service volontaire de coopération? La gestion a dû être difficile au plus fort de la crise...

«Comme vous l'imaginez, cela a créé beaucoup de frustration, tant pour les jeunes que pour nous! Tout organiser puis voir tout tomber à l'eau en raison des restrictions pour les voyages à l'étranger était très pénible. Mais quand c'est possible, tout est mis en place pour aider les jeunes à rejoindre leur mission. En termes de chiffres sur les deux dernières années, nous avons eu beaucoup moins de départs à l'étranger.

Ce qui reste tout de même bénéfique puisque nous avons donc maintenant plus de moyens financiers pour ceux qui souhaitent partir loin! J'en profite donc pour signifier aux jeunes qui souhaitent partir à l'étranger de ne pas hésiter à nous contacter!

Par ailleurs, les empêchements rencontrés par ceux qui souhaitaient partir pendant la crise ne les ont pas découragés puisqu'ils ont finalement réalisé des services volontaires nationaux, qui restent finalement les plus plébiscités. En 2020-2021, nous avons eu 390 jeunes qui ont démarré un service volontaire national. Dans le cadre du service volontaire européen qui est financé par le Corps européen de solidarité, nous avons eu 61 jeunes qui ont été financés, 18 ont été accueillis à Luxembourg et 43 sont partis.

Les jeunes francophones parviennent maintenant à avoir des places en crèches et ont pour la plupart réussi à avoir des stages, des CDD, voire même des CDI pour certains suite à leur service volontaire! Barbara Daniel, Coordination du Service volontaire des jeunes

Seuls cinq jeunes résidents ont pu réaliser un service volontaire de coopération, et un seul a pu venir à Luxembourg pendant le plus fort de la crise sanitaire. Cette année, nous en sommes à 14 partis à travers le monde depuis le mois d'août. Ce qui est très positif, nous attendons leur retour d'expérience avec impatience!

Quel est le profil type des volontaires?

«Nous avons réellement de tout dans nos effectifs, même si nous reconnaissons avoir beaucoup de décrocheurs, mais pas seulement, car nous avons aussi plusieurs universitaires. D'ailleurs, depuis 2017, on parle de service volontaire national, européen ou de coopération. Avant, il existait une distinction entre service civique ou svci et service volontaire d'orientation. Ces termes ont été abandonnés dans une volonté de tendre vers plus d'inclusivité. Décrocheurs ou diplômés, tout le monde peut avoir sa chance à part égale.

Certains volontariats ont-ils débouché sur des emplois? Ou permis à certains de reprendre des études?

«Oui, notamment dans le secteur du SEA (Service d'éducation et d'accueil), les services de crèches privées, car les jeunes cherchaient souvent des places pour travailler dans la petite enfance. Nous avions déjà des places à pourvoir dans des maisons relais, mais la crise a été l'opportunité de tenter d'avoir également des places dans les crèches privées, qui avaient justement besoin de renforts pour garder les enfants de toutes ces personnes qui se retrouvaient en télétravail.

Nous allons nous ouvrir à l'accompagnement dans les structures de soins pour les personnes âgées, notamment dans le privé. Barbara Daniel, Coordination du Service volontaire des jeunes

Une belle occasion d'être solidaires et de répondre à un besoin palpable. Les jeunes francophones parviennent maintenant à avoir des places en crèches et ont pour la plupart réussi à avoir des stages, des CDD, voire même des CDI pour certains suite à leur service volontaire! D'une phase difficile, nous avons tout de même réussi à créer quelque chose de positif. Nous avons par ailleurs de temps en temps des nouvelles ponctuelles de certains anciens volontaires, une partie d'entre eux nous recontactent pour accueillir des volontaires à leur tour!

Quels sont vos souhaits pour cette année 2022?

«Plus de libertés. Que les jeunes puissent aller au bout de leurs envies et de leurs démarches. Que plus de jeunes viennent vers nous, car c'est vraiment une expérience unique dans une vie, avec un encadrement fiable et sécurisé et des possibilités de développement très différentes.

Des nouveautés en vue?

«Nous allons nous ouvrir à l'accompagnement dans les structures de soins pour les personnes âgées, notamment dans le privé. Les relations intergénérationnelles sont très bénéfiques pour les deux parties. Une belle opportunité pour ceux qui souhaitent s'orienter dans cette voie pour en avoir un aperçu réel.»

