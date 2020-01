Dans la zone industrielle Am Bann, le plus grand immeuble de bureaux du pays sera entièrement construit en bois. Il accueillera le siège de l'assureur et l'ensemble de ses collaborateurs d'ici fin 2022.

Bâloise part s'enraciner à Leudelange

(pj avec Marco Meng) Devinez comment s'appellera le premier grand bâtiment de bureaux en bois du pays? Réponse : Wooden. Et c'est à Leudelange que la construction va prendre racines d'ici 2022. Sachant qu'à terme, il s'agira d'y loger le nouveau siège social de la compagnie d'assurances Bâloise Luxembourg. L'achèvement du complexe est prévu pour la deuxième moitié de 2022.

«Derrière ses façades de verre de six étages, le nouveau bâtiment en bois révèle une ossature en bois dont les lignes en forme de V lui donnent un caractère unique», a révélé, mardi, la compagnie sur son site internet.

Le projet est développé par les sociétés IKO Real Estate, BPI Real Estate et le cabinet d'architecture international Art & Build. Il s'agira non seulement du plus important bâtiment de bureaux en bois érigé au Luxembourg (exosquelette, colonnes et dalles), mais aussi du deuxième bâtiment administratif du pays à bénéficier de la certification «WELL Building». Cette norme portant sur le bien-être au travail des salariés.

4 Les essences de bois ici employées proviennent exclusivement de forêts durables de la grande région.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les essences de bois ici employées proviennent exclusivement de forêts durables de la grande région. Wooden bénéficie d’une localisation qui profite d’une excellente accessibilité via les transports en commun, les axes autoroutiers et prochainement le tram. L’immeuble sera équipé de panneaux photovoltaïques pour diminuer encore son impact environnemental. Le bâtiment offrira 9.800 m2 d'espaces de travail. Illustration: Bâloise

La structure portante du complexe de 9 600 mètres carrés sera entièrement en bois. «Les essences de bois utilisées ici proviennent exclusivement des forêts durables de la Grande Région», souligne La Bâloise.

Cette construction générera également moins de perturbations, de bruit et de poussière pendant sa construction. En effet, les éléments bois sont préfabriqués et, surtout, 40 % plus légers que le béton. De quoi soulager les fondations du bâtiment et réduire considérablement le nombre de camions amenant les matériaux de construction sur le chantier dont le lancement est programmé pour les jours à venir.