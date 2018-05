Le Luxembourg enregistre une baisse de 3,5% du chômage en avril. A l'heure actuelle, 15.369 personnes sont à la recherche d'un emploi.

Baisse du chômage de 3,5% en avril

Sur un an, cela constitue une baisse de 557 personnes, soit de 3.5%. Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5.6%.



La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-7.9%) et aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-6.1%).



Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui de 5.1%. Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur progresse de 128 personnes, soit de 4.4%.



Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi s’établit à 5 065 au 30 avril 2018. Sur un an, cela constitue une baisse de 225 personnes, soit de 4.3%.

Néanmoins, deux mesures évoluent à contresens : le nombre de bénéficiaires du stage de professionnalisation augmente de 74 personnes et le nombre de personnes en apprentissage pour adultes augmente de 32 sur un an. Au cours du mois d’avril 2018, les employeurs ont déclaré 3 266 postes vacants à l’ADEM, soit 567 postes ou 21% de plus qu’en avril 2017.

