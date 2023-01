Le Luxembourg a déjà le taux le plus bas de l'UE et baisse encore d'un pour cent. Il n'est pas certain que l'effort en vaille la peine.

1% de moins depuis ce 1er janvier

Baisse de la TVA: est-ce vraiment utile?

Le Luxembourg a déjà le taux le plus bas de l'UE et baisse encore d'un pour cent. Il n'est pas certain que l'effort en vaille la peine.

Il suffit de lire le communiqué de presse d'Aldi Luxembourg pour se rendre compte à quel point la mesure est discutable. Quelques jours avant l'entrée en vigueur de la mesure, la chaîne hard-discount, qui exploite 18 magasins au Luxembourg, fait savoir qu'elle s'en tiendra à la réduction de la TVA d'un point de pourcentage décidée par le gouvernement.

«C'est un choix délibéré de la part d'Aldi d'appliquer cette réduction de la TVA à l'avantage direct de nos clients», déclare Pierre-Alexandre Rocour, directeur général d'Aldi Luxembourg, cité dans le communiqué de presse. Cela se lit comme si la baisse de la TVA était une démarche volontaire et comme si le discounter avait décidé - «pour le bénéfice immédiat» de sa clientèle - de participer à cette action du gouvernement.

Peu d'impact sur les achats au supermarché

Néanmoins, chez Aldi, la baisse de la taxe sera donc répercutée sur les clients. Mais le discounter n'est pas le seul. Dans les magasins Cactus, par exemple, on a commencé, bien avant le passage à la nouvelle année, à indiquer sur les panneaux des rayons, en plus de l'ancien prix (2022), celui de 2023.

Les personnes particulièrement attentives aux prix ont ainsi pu décider, dans les derniers jours de l'année écoulée, d'acheter certains produits ou d'attendre le prochain achat de la nouvelle année. Mais il faut vraiment insister sur le terme particulièrement attentives aux prix. En effet, dans la plupart des cas, la différence devrait être si minime qu'à la caisse, personne n'aura le sentiment d'avoir bénéficié d'un prix particulièrement avantageux. Et ce, malgré la baisse des taxes.

Pas de baisse d'impôts sur les produits alimentaires

Afin de soutenir les ménages affaiblis par la crise énergétique et l'inflation, le gouvernement a inscrit dans le Pacte de solidarité 2.0, parmi de nombreuses autres mesures, une baisse temporaire de la TVA. Le taux normal passe ainsi de 17 à 16% du 1er janvier au 31 décembre 2023, le taux réduit passe de 8 à 7% et le taux intermédiaire de 14 à 13% sur la même période.

On pourrait dire que 1%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Pour un achat qui, sans cette mesure, s'élèverait à 150 euros, la réduction d'impôt abaisse le prix entre 148,61 et 148,72 euros selon le taux d'imposition à partir de janvier, soit jusqu'à 1,39 euro dans le meilleur des cas. Les plus chanceux obtiendront deux petits pains chez le boulanger.

Seulement, pour que ces deux petits pains soient un bonus, le panier ne doit pas contenir de journaux, de magazines ou de produits alimentaires. En effet, ces types de produits, tout comme par exemple les médicaments et les livres, mais aussi les repas au restaurant et les nuits d'hôtel, font partie du groupe pour lequel le taux d'imposition fortement réduit de 3% s'applique déjà. Et c'est le seul des quatre taux de TVA à ne pas être abaissé.

Un jeu de pneus d'été pour la nouvelle voiture

Si la mesure du gouvernement doit se faire sentir d'une manière ou d'une autre lors des achats hebdomadaires, elle ne peut réussir que si de grandes quantités de lessives et de produits de nettoyage figurent également sur la liste. Ces produits appartiennent en effet au groupe du taux d'imposition moyen et sont donc taxés à 13% au lieu de 14% en 2023. Ou alors le savon. Pour ces derniers, le taux d'imposition normal s'applique - moins un point de pourcentage.

Il ne faut donc pas s'attendre à des sauts de joie à la caisse. D'autant plus que la mesure tombe dans une phase où les producteurs et les commerçants essaient de répercuter d'une manière ou d'une autre leurs coûts supplémentaires sur les clients, parfois à l'aide d'augmentations de prix cachées, par exemple en réduisant simplement la contenance des emballages.

Il est donc difficile de savoir si la réduction d'impôt a un impact sur le consommateur. Sauf s'il s'agit d'achats importants, comme une nouvelle cuisine ou une voiture. Pour un véhicule coûtant 50.000 euros, l'économie - si l'a réduction d'impôt est correctement répercutée - est d'à peine 430 euros. Selon le véhicule, cela peut suffire pour un jeu de pneus d'été.

Une hausse des prix seulement différée

Cette mesure n'est pas totalement bon marché. Le budget de l'État prévoit une perte de recettes de 317 millions d'euros pour la baisse de la TVA. Et il n'est pas certain que cela en vaille la peine. L'organisation de défense des consommateurs ULC estime en tout cas que l'impact de la mesure est limité. Selon le président de l'ULC, Nico Hoffmann, qui s'est exprimé récemment lors d'une conférence de presse de l'association, une baisse d'un pour cent de la TVA n'aidera guère les personnes qui ont besoin d'aide.

Etant donné qu'il ne s'agit que d'une mesure temporaire, une hausse des prix ne sera tout au plus que reportée. Werner Haslehner, professeur de droit fiscal à l'Université du Luxembourg

«Par nature, cette mesure n'est pas sans risques, notamment en raison des coûts élevés pour l'État», estime également Werner Haslehner, professeur de droit fiscal international à l'université de Luxembourg. «Comme il ne doit s'agir que d'une mesure temporaire, une hausse des prix ne sera que tout au plus reportée», ajoute-t-il. En effet, lorsque la taxe reviendra aux taux normaux au début de l'année 2024, il faut s'attendre à une nouvelle hausse des prix.

De plus, la baisse de la TVA a également pour but de promouvoir le pouvoir d'achat. L'effet modérateur de l'inflation, qui se produit en cas de réduction de la demande, est ainsi annulé dans une certaine mesure, fait remarquer l'économiste des finances. Le résultat final est donc difficile à prévoir.

La TVA est la variable d'ajustement la plus simple

Toutefois, le gouvernement ne dispose généralement pas de beaucoup de mécanismes pour lutter efficacement contre la hausse de l'inflation. «Il n'y a pas grand-chose à faire à court terme, surtout en ce qui concerne la fiscalité», explique Werner Haslehner. «Les ajustements de l'impôt sur le revenu, par exemple, prennent nettement plus de temps pour avoir un effet comparable», explique-t-il. Une réduction de la TVA est donc l'une des rares mesures à effet rapide avec un espoir de succès.

Une question qui se pose dans ce contexte est celle de la vérification de l'efficacité, une autre celle de la nécessité. De toute façon, le Luxembourg est déjà le pays de l'UE où le taux de TVA standard est le plus bas. Et en ce qui concerne le taux fortement réduit de 3%, le Luxembourg n'est devancé à cet égard que par la France (2,1%). Dans la plupart des autres pays, il n'y a que trois ou deux taux d'imposition, et même un seul au Danemark. Et ce dernier est de 25%.

A cela s'ajoute le fait que l'inflation au Grand-Duché - en novembre, selon le Statec, elle est retombée juste en dessous de 6% - est nettement plus faible que dans le reste de l'UE, où elle atteint en moyenne plus de 10%. Et pourtant, le Luxembourg est l'un des rares pays à avoir baissé la TVA dans le sillage de la crise énergétique et de l'inflation.

Une année électorale avec des impôts réduits

Une autre exception en Europe est l'Espagne, qui a annoncé il y a quelques jours la suppression complète du taux de TVA sur les produits alimentaires de base (4%) pour une période de six mois. Or, c'est précisément ce taux qui n'est pas touché au Luxembourg.

Les deux pays suivent donc des stratégies différentes, mais ont une chose en commun. En effet, en Espagne aussi, l'inflation est bien inférieure à la moyenne européenne et se situe également autour de 6%. Une autre chose lie le Luxembourg et l'Espagne : dans les deux pays, des élections législatives sont prévues en 2023 et, dans de telles années, les cadeaux fiscaux ne sont pas un inconvénient.

Les étiquettes de prix ne doivent pas être modifiées Selon la Chambre de commerce, les magasins ont le droit de laisser les étiquettes de prix avec l'ancien taux de TVA si une modification est difficilement réalisable ou trop coûteuse. Du point de vue du consommateur, la différence n'est alors visible que sur le ticket de caisse ou la facture, où le taux de TVA réduit doit en tout cas être pris en compte. Dans ce cas, la chambre recommande toutefois aux commerçants d'informer les clients dans leur magasin que les prix affichés contiennent les anciens taux de TVA et que les nouveaux taux apparaissent sur la facture. he Cet article est paru une première fois sur le site du Luxemburger Wort.

