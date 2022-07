Lors de la pandémie, Berlin a misé sur les contrôles aux frontières. La ministre allemande des Affaires étrangères a tenu un autre langage samedi, à Schengen.

Luxembourg

Diplomatie à Schengen

Baerbock se prononce contre la fermeture des frontières

Michael MERTEN

Lors de cette première visite à Schengen, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a fait part de son attachement à l'Europe de la libre circulation. «La position allemande est très claire : il n'est pas possible de fermer indéfiniment ses frontières intérieures», a déclaré la cheffe Verte de la diplomatie samedi après-midi dans la ville luxembourgeoise frontalière de l'Allemagne et de la France. Elle y a été accueillie par son homologue luxembourgeois Jean Asselborn (LSAP).



«En fait, cette frontière n'existe plus vraiment», a déclaré Mme Baerbock - qui fait actuellement une tournée en Allemagne en autocar pour rencontrer les gens et discuter de la stratégie nationale de sécurité -, au monument européen sur les rives de la Moselle. Pourtant, il y a un peu plus de deux ans, au début de la pandémie de covid-19, des policiers allemands contrôlaient les navetteurs arrivant à Perl sur le pont. Les Luxembourgeois n'étaient parfois autorisés à franchir la frontière avec le pays voisin qu'à des conditions très strictes.

Asselborn met en garde contre un assouplissement des règles de Schengen

Asselborn, qui s'était alors engagé avec véhémence pour une suppression des contrôles aux frontières, a souligné : «Je pense que les jeunes générations en particulier doivent faire très attention, nous devons tous faire très attention à ce que nous maintenions Schengen. C'est extrêmement important». La Commission européenne tient à ce que les restrictions aux frontières ne soient tolérées que dans des cas exceptionnels, «limités dans le temps». Actuellement, des restrictions sont en vigueur dans six pays de l'espace Schengen, dont l'Allemagne et la France. Le doyen des ministres des Affaires étrangères européens a déclaré : «Partout dans le monde, nous sommes enviés de pouvoir voyager à travers 26 pays en un seul».

Jean Asselborn et Annalena Baerbock se tendent la main à Schengen. Photo: Claude Piscitelli

Baerbock a déclaré qu'il fallait des frontières extérieures communes «où l'État de droit est primordial et où les choses telles que le refoulement ou d'autres questions qui rompent avec les valeurs fondamentales européennes sont clairement nommées». Le terme «pushback» désigne le refoulement des migrants, par exemple en repoussant les bateaux de réfugiés loin des navires des garde-côtes.

C'est sur le paquebot M.S. Marie-Astrid que l'«accord de Schengen» a été signé à Schengen le 14 juin 1985. Les contrôles aux frontières intérieures des cinq pays fondateurs (Allemagne, France, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) ont ainsi été supprimés.

