Avis de grand froid: jusqu'à -10 degrés dimanche

Meteolux a émis un avis de vigilance au froid pour ce dimanche. Le températures devraient descendre à -10 degrés durant la nuit. Le froid va encore se renforcer de lundi à mercredi.

(lc/AFP) - L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Les deux prochaines nuits seront très froides, annonce Meteolux. Un avis de froid de -6 à -10 degrés concerne tout le pays dimanche matin de 3h à 9h. Les températures devraient ensuite redevenir légèrement positives dans l'après-midi avant de replonger en dessous de -6 dès 23h dimanche soir. Elles pourraient de nouveau descendre jusqu'à -10 degrés dans la nuit de dimanche à lundi.

Va-t-on retrouver une situation telle qu'en 2012? Le froid avait alors gelé une partie de la cascade du Müllerthal. Foto: LW-Archiv

La semaine prochaine s'annonce encore plus froide que ce week-end. Il ne devrait pas dégeler jusqu'à jeudi inclus. Les températures nocturnes vont descendre à -11 mercredi.

Le phénomène touche également les pays voisins. Le froid particulièrement vif est lié à un phénomène appelé «Moscou-Paris». Des masses d'air froid intense venues de Sibérie doivent arriver par l'est à partir de dimanche après-midi.

Le vent soutenu avec des rafales «favorisera un ressenti glacial» dès dimanche et surtout entre lundi et mercredi, selon les prévisions de Météo-France. L'institut français indique que les températures ressenties pourront «descendre vers les -12 à -18°C sur un bon tiers nord-est». Ce qui devrait aussi concerner le Luxembourg. Les journées de lundi à mercredi devraient être les plus froides de l'hiver.