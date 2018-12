Le froid fait enfin son apparition en cette mi-décembre. Meteolux a placé le nord du Luxembourg en vigilance jaune pour ce vendredi 14 décembre et prévoit des températures bien inférieures à zéro degré.

Avis de froid pour le nord du pays ce vendredi

Sophie WIESSLER Le froid fait enfin son apparition en cette mi-décembre. Meteolux a placé le nord du Luxembourg en vigilance jaune pour ce vendredi 14 décembre et prévoit des températures bien inférieures à zéro degré.

Il fera entre -5 et -7 degrés vendredi sur tout le Luxembourg. Un "avis de froid" a ainsi été mis en place par Meteolux entre 4 heures et 10 heures du matin. Nos voisins lorrains ne sont pas en reste: météo France a placé la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges en vigilance jaune au verglas, de jeudi soir à vendredi matin.

Il est donc recommandé de conduire prudemment sur les routes qui pourraient être glissantes.

Rappelons également que le port des pneus hiver sur les véhicules roulant au Luxembourg est obligatoire en conditions hivernales, sous peine d'une amende de 74 euros.

La suite de la météo pour ce weekend promet d'être dans la même veine: les températures seront toujours aussi négatives samedi et dimanche et de la neige ainsi que de la pluie verglaçante sont envisagées pour la journée de dimanche jusqu'à lundi matin.