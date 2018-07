Le mercure va grimper ce dimanche sur le pays: 31 degrés sont attendus et Meteolux émet un avis de forte chaleur en particulier pour le sud du pays.

Avis de forte chaleur sur le Luxembourg ce dimanche

Le mercure va grimper ce dimanche sur le pays: 31 degrés sont attendus et Meteolux émet un avis de forte chaleur en particulier pour le sud du pays.

L'été est bien installé sur le Luxembourg et en ce début de congés d'été, le thermomètre atteint des sommets: Meteolux prévoit des températures jusqu'à 31 degrés entre midi et 17 heures.

Le Luxembourg se trouve entre une zone anticyclonique sur l'est de l'Angleterre et une dépression sur la France. D’abord des courants secs seront dirigés vers notre région, puis de l'air plus humide et instable arrivera.

La journée débutera nuageuse. Ensuite, quelques nuages se développeront et pourraient donner localement des averses même à caractère orageux. La nuit, le ciel se dégagera.



Du coup, il y aura de l'ozone dans l'air: toute la journée, pour tout le pays, Meteolux prévoit un dépassement possible du seuil de 160 µg/m³.

