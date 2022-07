Le prévisionniste national MeteoLux a décidé de placer l'ensemble du pays en alerte rouge ce mardi 19 juillet, en raison d'une vague de chaleur qui s'intensifie en Europe de l'Ouest.

Jusqu'à 38 degrés

Le pays tout entier passe en alerte rouge ce mardi

Laura BANNIER Le prévisionniste national MeteoLux a décidé de placer l'ensemble du pays en alerte rouge ce mardi 19 juillet, en raison d'une vague de chaleur qui s'intensifie en Europe de l'Ouest.

Ce mardi 19 juillet, le mercure va grimper très haut au Luxembourg. Si le nord du pays connaîtra des températures un peu moins hautes, oscillant entre les 34 et 36 degrés Celsius, le sud, lui, connaîtra des valeurs pouvant atteindre jusqu'à 38 degrés au cours de l'après-midi, selon MeteoLux.

L'Europe occidentale accablée par les feux de forêt La France, l'Espagne et le Portugal sont le théâtre d'importants feux de forêt ces derniers jours.

Des prévisions particulièrement caniculaires, qui ont poussé le prévisionniste national à déclencher une alerte rouge pour l'ensemble du pays, de 13h à 21h. «Le temps restera serein, accompagné de températures caniculaires en journée», prévoit le bulletin de MeteoLux.

Dès le début de journée, les températures risquent d'être difficiles à supporter. En effet, le mercure affichera 25 à 27 degrés au nord du pays dans la matinée, et atteindra les 27 à 29 degrés dans le sud. En soirée, les températures chuteront pour s'établir entre 24 et 26 degrés dans le nord, et 25 à 27 degrés au sud.

Ce lundi 18 juillet, alors qu'un pic de chaleur est attendu en France, le Luxembourg connaît déjà des températures particulièrement élevées, avec jusqu'à 33 degrés pour le nord du pays, placé en vigilance jaune de 13h à 21h. Le sud du pays est, pour sa part, placé en alerte orange, également pour avis de grande chaleur. Les températures y grimperont jusqu'à 35 degrés ce lundi, toujours selon MeteoLux.



Le ministère de la Santé rappelle sur Twitter et sur son site Internet qu'il est important de s'hydrater avec ces fortes chaleurs, soit boire au moins 1,5 litre par jour, et qu'il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes.

Sur les ondes de 100.7 ce lundi matin, Andrew Ferrone, chef du service météorologie du ministère de l'Agriculture, a estimé que les deux prochaines années seraient déterminantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas dépasser le seuil de +1,5 degré.

