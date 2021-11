«Dans les prochains jours», le Conseil supérieur des maladies infectieuses préconisera les possibilités d'extension de la vaccination

Covid-19 au Luxembourg

Avis attendu sur la troisième dose pour les soignants

Patrick JACQUEMOT «Dans les prochains jours», le Conseil supérieur des maladies infectieuses préconisera les possibilités d'extension de la vaccination

Appelez-la comme vous voulez, «dose booster»ou «dose complémentaire par rapport à un schéma complet», toujours est-il que l'attribution d'une troisième dose de sérum anti-covid est maintenant bien engagée au Luxembourg. Rien que du 25 au 31 octobre dernier, cette seule vaccination a concerné 9.420 personnes. Soit 59% des doses attribuées dans la semaine.

Le Johnson&Johnson n'échappe pas à la piqûre de rappel Les quelque 38.000 personnes ayant reçu le vaccin Janssen devront recevoir une nouvelle dose, a décidé vendredi le Conseil de gouvernement. Toutes devront recevoir une deuxième injection du vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna afin de bénéficier d'un «booster vaccinal».

Et le mouvement va aller crescendo. D'autant plus qu'après avoir statué sur les tranches d'âge (+ de 75 ans) ou les malades potentiellement concernés par ce «rappel», le ministère de la Santé s'interroge sur l'administration de cette dose aux soignants.

En effet, comme ils avaient été prioritaires au début de la campagne vaccinale (pour former un «bouclier sanitaire»), médecins, infirmiers et autres professionnels de santé pourraient se voir proposer le renforcement de leur immunité d'ici peu. La mesure étant d'autant plus probable que le virus semble reprendre de la vigueur. Pour l'heure, la ministre de la Santé n'a rien tranché. Mais Paulette Lenert (LSAP) compte sur l'avis éclairé du Conseil supérieur des maladies infectieuses pour l'aider dans sa décision.

L'UE approuve la troisième dose pour les adultes Le régulateur européen a approuvé lundi l'administration d'une nouvelle injection du vaccin Pfizer/BioNTech pour les plus de 18 ans, craignant que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières injections.

La ministre l'a indiqué, jeudi, dans une réponse parlementaire adressée au député Marc Spautz (CSV). Ainsi, les recommandations du Conseil supérieur sont attendues pour un possible élargissement de cette phase de vaccination non seulement «à d'autres catégories d'âge», mais aussi aux personnes «présentant des lésions précancéreuses» ou une «vulnérabilité spécifique». Mais l'avis doit aussi porter sur «des situations professionnelles particulières».

Pour l'heure, pas loin de 15.103 troisièmes doses ont été administrées en sept mois (sur un total de 835.000 doses injectées). Les premières informations concernant l'attribution des millilitres booster remontant à avril dernier.

Le renouvellement de la vaccination des soignants arrive dans un contexte particulier. Juste au moment où l'on apprend qu'une soignante non vaccinée et refusant de se soumettre au CovidCheck a été licenciée des Hôpitaux Robert-Schuman car potentiellement dangereuse pour la santé des patients et des collègues côtoyés dans le cadre de sa profession. Sachant aussi que voilà de longs mois déjà que la ''lenteur'' de la vaccination parmi cette catégorie d'employés pose question.

Le Luxembourg attend aussi la pilule anti-covid Le laboratoire Merck a développé ce qui semble être le premier médicament contre l'infection liée au coronavirus. Et si la France a déjà passé commande, le Grand-Duché compte s'appuyer sur l'Europe pour bénéficier de ce possible traitement.

A en croire les dernières informations recueillies à ce sujet, via les hôpitaux eux-mêmes, et publiées par Paperjam, la situation tendrait toutefois a ''s'améliorer''. Ainsi, 92% des agents du Centre hospitalier de Luxembourg seraient vaccinés, 89% parmi les effectifs de Robert-Schuman, 75% du côté du centre hospitalier Emile-Mayrisch. Aucune indication officielle n'étant disponible sur les personnels de soins intervenant à domicile ou en maisons de retraite.





