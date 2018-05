Le Service des parcs de la Ville de Luxembourg cherche des sapins pour les fêtes de fin d'année afin d'insuffler la magie de Noël dans les rues de la capitale.

Avez-vous un sapin à donner?

Le Service des parcs de la Ville de Luxembourg cherche des sapins pour les fêtes de fin d'année afin d'insuffler la magie de Noël dans les rues de la capitale.

(VR) - Afin de s'assurer une atmosphère chaleureuse pendant les fêtes de fin d'année, et ainsi décorer les plus belles places de la capitale du Grand-Duché, la ville de Luxembourg tient à informer le public que le Service des parcs cherche une trentaine de sapins. Ces derniers pourront alors être disposés à divers endroits, tels que la place d'Armes, la place de la Gare ou encore la place Clairefontaine.

Si vous disposez d'un sapin d'une hauteur de 10 à 20 mètres et que vous souhaitez abattre ce dernier à cause de sa hauteur, vous pouvez dès lors contacter le Service des parcs par téléphone ou par courriel, et ce jusqu'à mi-juillet (tél.: 4796-3423/ courriel: parcdemande@vdl.lu).

Le sapin doit présenter une forme convenable (dense et plus ou moins symétrique) et ne doit pas être entouré d'autres arbres.

Cela ne vous coûtera rien puisque le Service des parcs se chargera gratuitement de l’abattage et du transport des sapins à partir de début novembre.

















